سر عدم عرض إعلان برنامج "رامز تحت الصفر" حتى الآن

أثار عدم عرض البرومو الخاص ببرنامج الفنان المصري رامز جلال الجديد للمقالب "رامز تحت الصفر" تساؤلات العديد من المشاهدين، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان.

ولكن شبكة "إم بي سي" أوضحت سبب تأخر عرض برومو البرنامج، خلال مؤتمر صحفي، عقدته إدارة قنوات "mbc مصر" مؤخرا، للإعلان عن خريطة مسلسلاتها وبرامجها في رمضان 2018، بحضور رئيس القناة محمد عبد المتعال، ومازن حايك المتحدث الرسمي لمجموعة "إم بي سي".

وأوضح مازن حايك أن برنامج " رامز تحت الصفر "، تم تصويره في العاصمة الروسية موسكو.

بينما قال مدير قناة "mbc مصر"، محمد عبد المتعال أن تجربة برامج رامز جلال مع "إم بي سي"، ناجحة للغاية سواء في مصر أو الوطن العربي، وأنه واحدا من أبرز البرامج التي تحقق ربحا للقناة.

وعلى الرغم أنه عرض في المؤتمر الصحفي، لقطات ومشاهد من الأعمال التي تشكل الخريطة البرامجية للقناة، فلم يتم عرض أي صور أو مشاهد من برنامج "رامز تحت الصفر".

وبرر عبد المتعال ذلك بأنه رغبة من إدارة البرنامج في الكشف عن تفاصيله في وقت لاحق، موضحا أنه في رمضان العام الماضي 2017، تم الإعلان عن البرنامج قبل أيام قليلة من حلول الشهر.

ومن المقرر أن يظهر رامز جلال في ليلة شهر رمضان، مع الإعلامي المصري شريف عامر، من خلال برنامجه "يحدث في مصر"، للإعلان عن كافة تفاصيل ما سوف يقدمه في برنامج "رامز تحت الصفر"، وكذلك الكشف عن البرومو الخاص به، مثلما اعتاد أن يفعل في كل عام.