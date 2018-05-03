"سناب شات" تطلق تطبيقا جديدا بميزات حصرية ورائعة

بحسب موقع The Sun البريطاني، يسمى التطبيق الجديد Snap Pro ومزود بامتيازات حصرية. وكما يوحي الاسم، فإن الإصدار يهدف إلى تعزيز تجربة المستخدمين الأساسيين للتطبيق الرئيسي، مما يمنحهم القدرة على إنشاء ملفات شخصية جديدة والتحقق من الإحصائيات التفصيلية حول عدد الأشخاص الذين يشاهدون قصصهم.

Snapchat launching exclusive new app called Snap Pro, but there's a HUGE catch — The Sun https://t.co/kTwrUSnoqk — Add On Snapchat (@addusonsnapchat) May 3, 2018

لكن للأسف لن يتمكن من استخدام الميزات الجديدة، على الأرجح، ما لم يكن المستخدم شخصًا مشهورًا.

كان عمران خان، كبير مسؤولي الاستراتيجية لدى الشركة قال في وقت سابق من هذا الأسبوع: "سيتم طرح المنتج للكيانات العامة، بداية من الشخصيات العامة إلى الشركات المحلية إلى المؤسسات الخيرية، التي تريد استخدام برنامجنا للوصول إلى جمهور يتجاوز الأصدقاء والعائلة".

Even After Its Redesign, #Snapchat Is Struggling to Add New Usershttps://t.co/i55ixKEYhj pic.twitter.com/cDvc0oWpqY — Entrepreneur India (@EntrepreneurIND) May 3, 2018

يعمل التطبيق على تسهيل إدارة الملف الشخصي، وإنشاء المحتوى وتوزيعه، وفهم إحصاءات الجمهور.

يذكر أن الشركة قد أعادت منذ فترة تصميم التطبيق، الأمر الذي لم يلق قبول جميع المستخدمين، حتى أن الرئيس التنفيذي للشركة، ايفان شبيغل اعترف بأن المظهر الجديد كان فاشلا تماما.