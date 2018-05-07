الأمير هاري وميغان ماركل يؤجلان شهر عسلهما لهذا السبب

قرر نجل ولي العهد البريطاني، الأمير هاري وخطيبته، الممثلة الأمريكية، ميغان ماركل، تأجيل شهر عسلهما، عقب زفافهما في 19 مايو/أيار الجاري.

وأعلن الخبر قصر كنسنغتون في بيان رسمي، الجمعة 4 مايو، إذ أشار إلى أنهما سيمكثان في القصر لمدة أسبوع واحد بعد زواجهما، وذلك لعدم رغبتهما في الخروج سريعا للحياة العامة بعد الزواج.

وأوضح جيسون كناوف، المتحدث باسم قصر كنسينغتون في مؤتمر صحفي: "سيذهب الزوجان لقضاء شهر العسل، لكن ليس على الفور بعد الزواج"، بحسب قناة " فوكس نيوز " الأمريكية.

ومن المتوقع أن يقضي ميغان ماركل والأمير هاري شهر عسلهما في ناميبيا، وذلك لتمتعها سيجدان بدرجة كبير من الخصوصية، كما أنها واحدة من أقل البلدان في العالم من حيث الكثافة السكانية.

وذكرت مجلة "ترافيل + ليجر" في شهر نيسان/أبريل، أن الزوجان سيمكثان في أحدث منتجع فاخر في ناميبيا، هو مخيم وادي هولييب الطبيعي.

يذكر أن الأمير هاري وميغان ماركل قضيا وقتا سويا في قارة أفريقيا من قبل، بحسب ما صرحا به في أول مقابلة مشتركة بينهما مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، بعد الإعلان عن خطوبتهما في شهر نوفمبر/تشرين الثاني.

وكشف هاري أنه وميغان ذهبا معا في منتجع بوتسوانا في وقت مبكر من خطوبتهما، وهو ما ساهم في تعزيز علاقتهما.

وسيقام حفل زفاف ميغان ماركل والأمير هاري في كنيسة سانت جورج، في قلعة وندسور، في 19 مايو/ أيار المقبل.