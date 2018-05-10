والد طفلة يتهم زميلها 4 سنوات بالاعتداء عليها... والقضاء المصري يحسم القضية

أثارت قضية اتهام طفل صغير يبلغ من العمر 4 سنوات بالاعتداء على زميلته في الحضانة، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

قضت المحكمة التي نظرت القضية ببراءة الطفل، من تهمة الاعتداء بالضرب على زمليته البالغة من العمر 4 سنوات، داخل الحضانة، بحسب صحيفة "الأخبار" المصرية.

© Sputnik . Alexei Druzhinin حكم قضائي يمنع تداول "ابن الحرام" في مصر

وذكرت الصحيفة أن بداية الواقعة كانت في شهر ديسمبر/ كانون أول، من العام الماضي، عندما تقدم والد الطفلة، ببلاغ للشرطة، يتهم فيه الطفل بالتعدى عليها بالضرب أثناء لعبهما في فناء الحضانة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وطالب والد الطفلة باتخاذ الإجراءات القانونية، وأحيل الطفل للنيابة التي أمرت بإحالته إلى محكمة جنح الأحداث.

وعقب جلسة المحاكمة قضت المحكمة ببراءة الطفل من التهمة المنسوبة إليه.

وأثارت القضية ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعدما انتشرت أخبار تفيد أن الطفل يتم محاكمته بتهمة تقبيل زميلته، وهو ما نفاه والد الطفل.