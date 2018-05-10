والد طفلة يتهم زميلها 4 سنوات بالاعتداء عليها... والقضاء المصري يحسم القضية

قضت المحكمة التي نظرت القضية ببراءة الطفل، من تهمة الاعتداء بالضرب على زمليته البالغة من العمر 4 سنوات، داخل الحضانة، بحسب صحيفة "الأخبار" المصرية.
وتم تحرير محضر بالواقعة، وطالب والد الطفلة باتخاذ الإجراءات القانونية، وأحيل الطفل للنيابة التي أمرت بإحالته إلى محكمة جنح الأحداث.
وعقب جلسة المحاكمة قضت المحكمة ببراءة الطفل من التهمة المنسوبة إليه.
وأثارت القضية ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعدما انتشرت أخبار تفيد أن الطفل يتم محاكمته بتهمة تقبيل زميلته، وهو ما نفاه والد الطفل.
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