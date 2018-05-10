بالفيديو... بركان هاواي يبتلع سيارة ويلتهم ما في طريقه

انتشرت الحمم البركانية لبركان "كيلاويا" في شوارع جزيرة هاواي الأمريكية، في الوقت الذي ضرب فيه زلزال قوي الولاية.

رصدت مقاطع مسجلة لحظة التهام البركان لسيارة في الشارع، بالإضافة إلى ابتلاع البركان لكل ما يقع في طريقه.

وتظهر المقاطع الحمم التي انتشرت في الشوارع فمزقت طبقات الأسفلت، وهو ما دفع السلطات إلى إجلاء مئات السكان من المنطقة.

#ترند_مع_بنات_الوطن

وحش بركان جزر هواي الأمريكة يزحف إلى سيارة مقطع مخيف😱 pic.twitter.com/A7I7lmtmxX — ZAKARIA HIDANI (@zakaria_hidani) May 8, 2018

​وذكرت صحيفة "سي إن بي سي" الأمريكية، أن البركان ثار في أرخبيل ولاية هاواي الأمريكية، ومن غير المعروف متى سيتوقف.

الحمم البركانية تملئ شوارع ولاية #هاواي الأمريكية وتسبب دماراً واسعاً ما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف #أمريكا pic.twitter.com/NL7qUz27mE — ZAKARIA HIDANI (@zakaria_hidani) May 8, 2018

​وتعرضت "بيغ آيلاند" كبرى جزر أرخبيل الولاية، في نفس وقت البركان إلى أعنف زلزال منذ 43 عاما، بلغت شدته 6.9 درجات على مقياس ريختر.

#ترند_مع_بنات_الوطن

شاهد تطاير الحمم في جزيرة هاواي الامريكية قد يبدو لك منضر رائع ولاكن إن كنت بجانبه

ستغير رأيك 😱☠️ pic.twitter.com/hgDFxOgMR3 — ZAKARIA HIDANI (@zakaria_hidani) May 8, 2018

يشار إلى أن ثوران بركان "كيلاويا" بدأ منذ مساء الخميس الماضي، وتصاعدت من فوهته أبخرة، وقذف بحمم بركانية طالت مساحة واسعة في محيطه بلغت مناطق سكنية.

كلا الصورتين للحِمم البركانية التي اجتاحت هاواي ودخلت على مناطق مأهولة بالسكان وكذلك الشوارع وأصبحت لا تصلح للعيش.

وقد تدفقت الحِمم بسبب انشقاق الأرض وخروجها منه في ظاهرة اعتبرت مخيفة ونادرة pic.twitter.com/5FWaSxLMfH — النشميalnshmy (@hz_28) May 8, 2018

ويعتبر بركان "كيلاويا" من أكثر براكين أرخبيل هاواي نشاط، وتسبب في تدمير ٢٦ منزلا، ما أدى إلى ترحيل أكثر من ألفي شخص.