بالفيديو... بركان هاواي يبتلع سيارة ويلتهم ما في طريقه

رصدت مقاطع مسجلة لحظة التهام البركان لسيارة في الشارع، بالإضافة إلى ابتلاع البركان لكل ما يقع في طريقه.
وتظهر المقاطع الحمم التي انتشرت في الشوارع فمزقت طبقات الأسفلت، وهو ما دفع السلطات إلى إجلاء مئات السكان من المنطقة.
#ترند_مع_بنات_الوطن— ZAKARIA HIDANI (@zakaria_hidani) May 8, 2018
وحش بركان جزر هواي الأمريكة يزحف إلى سيارة مقطع مخيف😱 pic.twitter.com/A7I7lmtmxX
وذكرت صحيفة "سي إن بي سي" الأمريكية، أن البركان ثار في أرخبيل ولاية هاواي الأمريكية، ومن غير المعروف متى سيتوقف.
الحمم البركانية تملئ شوارع ولاية #هاواي الأمريكية وتسبب دماراً واسعاً ما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف #أمريكا pic.twitter.com/NL7qUz27mE— ZAKARIA HIDANI (@zakaria_hidani) May 8, 2018
وتعرضت "بيغ آيلاند" كبرى جزر أرخبيل الولاية، في نفس وقت البركان إلى أعنف زلزال منذ 43 عاما، بلغت شدته 6.9 درجات على مقياس ريختر.
#ترند_مع_بنات_الوطن— ZAKARIA HIDANI (@zakaria_hidani) May 8, 2018
شاهد تطاير الحمم في جزيرة هاواي الامريكية قد يبدو لك منضر رائع ولاكن إن كنت بجانبه
ستغير رأيك 😱☠️ pic.twitter.com/hgDFxOgMR3
يشار إلى أن ثوران بركان "كيلاويا" بدأ منذ مساء الخميس الماضي، وتصاعدت من فوهته أبخرة، وقذف بحمم بركانية طالت مساحة واسعة في محيطه بلغت مناطق سكنية.
كلا الصورتين للحِمم البركانية التي اجتاحت هاواي ودخلت على مناطق مأهولة بالسكان وكذلك الشوارع وأصبحت لا تصلح للعيش.— النشميalnshmy (@hz_28) May 8, 2018
وقد تدفقت الحِمم بسبب انشقاق الأرض وخروجها منه في ظاهرة اعتبرت مخيفة ونادرة pic.twitter.com/5FWaSxLMfH
ويعتبر بركان "كيلاويا" من أكثر براكين أرخبيل هاواي نشاط، وتسبب في تدمير ٢٦ منزلا، ما أدى إلى ترحيل أكثر من ألفي شخص.
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