محكمة مصرية تصدر حكما نهائيا في قضية شيرين عبد الوهاب والبلهارسيا... فما هو رد فعلها (فيديو)

قضت محكمة جنح مستأنف المقطم، الثلاثاء 8 مايو/ أيار الجاري، بقبول الاستئناف على حكم حبس شيرين 6 أشهر، ودفعها لكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، بعد تصريحاتها الساخرة من النيل، بحسب تقارير صحفية محلية.

وقررت المحكمة، عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، وألزمت المحكمة المدعي بالحق المدني بالمصاريف ودفع مبلغ 75 جنيه.

من جانبها، عقبت شيرين عبد الوهاب على الحكم ببراءتها، بالرقص مع زوجها، المطرب حسام حبيب، على أنغام أغنيتهما "كل ما أغني"، بحسب الفيديو الذي شاركته شام ابنة المطربة السورية أصالة نصري.

A post shared by Sham Al Zahabi (@shamalzahabi) on May 9, 2018 at 4:01pm PDT

وكانت محكمة جنح المقطم، المنعقدة في مجمع محاكم جنوبي القاهرة، في حي السيدة زينب، أقرت في شهر فبراير/ شباط، حكما بحبس شيرين 6 أشهر، وكفالة 5 آلاف جنيه، وتعويض مدني قدره 10 آلاف جنيه، و50 جنيه أتعاب محاماة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "شيرين والبلهارسيا"، وفقا لعدد من التقارير المحلية المصرية.

وكانت شيرين عبد الوهاب قد أثارت جدلا في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد ظهور فيديو قديم لها، أحيته في إمارة الشارقة الخليجية، والذي سخرت فيه من نهر النيل.

إذ طلبت إحدى المعجبات من شيرين في الحفل أن تؤدي أغنيتها الشهيرة "ماشربتش من نيلها"، لترد عليها بأنها ستصاب بمرض البلهارسيا في المقابل، ونصحتها بشرب مياه معدنية مستوردة.

وأثارت تصريحات شيرين عبد الوهاب بشأن نهر النيل، غضب العديد من جمهورها، كما أن نقابة الموسيقيين المصريين قررت معاقبتها وقتها، بوقفها عن الغناء.

واعتبر عدد كبير من المصريين أن ما قالته شيرين عبد الوهاب في حفل الشارقة، إساءة لهم ولنيل بلدهم، وطالب البعض منهم بسحب الجنسية المصرية منها.

ومن جانبها اعتذرت شيرين عبد الوهاب عما بدر منها في الحفل، عبر بيان شاركته عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، وامتثلت بعدها لاستدعاء الشؤون القانونية لنقابة الموسيقيين، من أجل التحقيق معها، وسؤالها حول ملابسات واقعة سخريتها غير المبررة من نهر النيل.