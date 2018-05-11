هاشتاغ "ادعم محمد هنيدي" يتصدر تويتر: "ندعمه بدمنا"

تلقى الممثل الكوميدي المصري محمد هنيدي، دعما كبيرا من جانب معجبيه وأصدقائه، منذ إعلانه بالأمس عن منع عرض أحدث مسلسلاته "أرض النفاق" على القنوات المصرية في رمضان.

ودشن نشطاء على موقع "تويتر" هاشتاغ يحمل عنوان "ادعم محمد هنيدي"، للتعبير عن دعمهم للممثل الكوميدي الشهير، ومطالبتهم بإلغاء قرار وقف عرض مسلسله على الشاشات المصرية.

وتصدر الهاشتاغ "تويتر" مصر، الجمعة 11 مايو/ أيار الجاري، ليكون في المركز الثاني مباشرة من بعد الهاشتاغ المتعلق بارتفاع أسعار تذاكر المترو.

وكتب أحد المغردين عبر الهاشتاغ: "ده احنا ندعمه بدمنا… هنيدي عم الناس هو الأساس".

داحنا ندعمه بدمنا 😂💕💕



هنيدي عم الناس هنيدي هو الاساس 😂💕 #ادعم_محمد_هنيدي — AYa KaRem (@ay_ah99) May 11, 2018

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كما أن عدد من أصدقاء محمد هنيدي من داخل الوسط الفني ساندوه، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

هايتعرض وياخد مكانه وينجح ويكسر الدنيا وجمهورك هايفرح بيك.. ربنا شايل الخير — Lekaa Elkhamissi لقاء الخميسي (@LekaaElkhamissy) May 10, 2018

ان شاءالله الموضوع يتحل في اسرع وقت و يتذاع المسلسل… @OfficialHenedy #ادعم_محمد_هنيدي — Ahmed Shamy (@AhmedShamy) May 10, 2018

وفاجأ محمد هنيدي جمهوره أمس الخميس 10 مايو، بتغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، والتي أعلن فيها عن وقف عرض مسلسله "أرض النفاق" في رمضان.

كما أن هنيدي غرد لمتابعيه: "ماعرفش هنشوف بعض في أعمال قريبة ولا لأ.. لله الأمر من قبل ومن بعد وأشوفكوا على خير".

وسيكون مسلسل "أرض النفاق" متاحا للعرض خلال شهر رمضان عبر التلفزيون السعودي، وعدد من القنوات العربية، ومنها شبكة "أو إس إن" المشفرة، وفقا لصحيفة "الأهرام" المصرية.

وقال المنتج جمال العدل، إن محمد هنيدي مستمر في تصوير مسلسله "أرض النفاق"، وأن فكرة إلغاء العرض من على قناة "أون تي في" لا يعني أنه سيخرج من العرض في السباق الرمضاني.

وصاحب مسلسل "أرض النفاق" أزمة، متعلقة بعدم عرضه على قنوات التلفزيون السعودي، لكون أن أحد أبطاله، وهو إعلامي مصري، هاجم المملكة العربية السعودية.

وكان رئيس هيئة التلفزيون السعودي داود الشريان، أكد في تصريح سابق له، بأنه رفض التعاقد على شراء مسلسل "أرض النفاق"، وأكد أنه لن يظهر شخص على قنواتهم يسيء للمملكة العربية السعودية، في إشارة إلى إبراهيم عيسى.

وأشارت تقارير إلى أنه من أجل حل المشكلة، سيتم عرض نسختين من المسلسل، الأولى هي النسخة الأصلية على القنوات المصرية، أما الثانية فستعرض على القنوات السعودية، ولكن بعد الاستعانة بممثل آخر بدلا من الممثل المهاجم للسعودية.

ومسلسل "أرض النفاق" مستوحى عن فيلم كلاسيكي من إنتاج ستينيات القرن الماضي، بذات الاسم، من بطولة فؤاد المهندس، وهو مقتبس عن رواية للأديب المصري الراحل يوسف السباعي.

ويشارك في بطولة مسلسل "أرض النفاق" هنا شيحة، ونجوى فؤاد، وليلى عز العرب، وهو من إخراج سامح عبد العزيز.

وتدور أحداث المسلسل، حول اكتشاف بطل المسلسل "مسعود" المغلوب على أمره أمام زوجته، لمتجر يبيع حبوبا تكسب الفرد الكثير من السلوكيات، ومنها الشجاعة والنفاق.