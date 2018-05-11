"فيسبوك" تواجه بيتكوين بعملة رقمية جديدة

تخطط شركة "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، لاقتحام مجال جديد عليها، هو العملات الرقمية، الشائع استخدامها في الوقت الحالي، وأن تكون منافسا لعملة بيتكوين.

وبينما لا يوجد الكثير من التفاصيل حاليا، إلا أنه وبحسب موقع "ذا فيرج" نقلا عن تقرير من موقع "شيدار"، فإن "فيسبوك" تركز حاليا وبشكل خاص على استخدام العملات الرقمية، من أجل تسهيل الدفع في عمليات البيع والشراء عبر منصتها، وهو ما قد يشكل تحولا جذريا في مستقبل "عملاقة التواصل الاجتماعي"، خاصة مع ازدياد قاعدتها من المستخدمين.

© AP Photo / Patrick Sison بعد فضيحة الخصوصية... هل فقد "فيسبوك" ولاء جمهوره

كما لفت التقرير إلى أن " فيسبوك " تحقق في طرق أخرى للاستفادة من العملة الرقمية ، وتكنولوجيا "السلاسل الموثقة" (Blockchain)

ويقود الجهود المبذولة في مجال تشفير عملات "فيسبوك" ديفيد ماركوس، الذي أشير في وقت سابق إلى أنه يرأس فرقة جديدة بداخل الشركة، "من أجل ستكشاف أفضل الطرق للاستفادة من (Blockchain)، بدءا من الصفر".

وعلقت "فيسيوك" لموقع "ذا فيرج" أنها "مثل شركات أخرى، تستكشف طرق للاستفادة من قوة تكنولوجيا (blockchain) وأن فريقها الصغير الجديد بقيادة ماركوس، سيقوم باستكشاف العديد من التطبيقات المختلفة".