"فيسبوك" تواجه بيتكوين بعملة رقمية جديدة

وبينما لا يوجد الكثير من التفاصيل حاليا، إلا أنه وبحسب موقع "ذا فيرج" نقلا عن تقرير من موقع "شيدار"، فإن "فيسبوك" تركز حاليا وبشكل خاص على استخدام العملات الرقمية، من أجل تسهيل الدفع في عمليات البيع والشراء عبر منصتها، وهو ما قد يشكل تحولا جذريا في مستقبل "عملاقة التواصل الاجتماعي"، خاصة مع ازدياد قاعدتها من المستخدمين.
ويقود الجهود المبذولة في مجال تشفير عملات "فيسبوك" ديفيد ماركوس، الذي أشير في وقت سابق إلى أنه يرأس فرقة جديدة بداخل الشركة، "من أجل ستكشاف أفضل الطرق للاستفادة من (Blockchain)، بدءا من الصفر".
وعلقت "فيسيوك" لموقع "ذا فيرج" أنها "مثل شركات أخرى، تستكشف طرق للاستفادة من قوة تكنولوجيا (blockchain) وأن فريقها الصغير الجديد بقيادة ماركوس، سيقوم باستكشاف العديد من التطبيقات المختلفة".
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