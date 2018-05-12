رغم وقف عرضه... مسلسل محمد هنيدي "أرض النفاق" على 10 قنوات عربية في رمضان

وبحسب بيان، حصلت "سبوتنيك" عليه، فإن من بين القنوات التي ستعرض المسلسل، قناة "SBC" السعودية، وقناة "أوربت" المشفرة، والتلفزيون التونسي، والأردني، والسوري.

على الجانب الآخر، بدأ الممثل المصري سامي مغاوري في تصوير المشاهد الخاصة به ضمن أحداث مسلسل "أرض النفاق"، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال الأيام القادمة.

وذكرت تقارير محلية مصرية، أن سامي مغاوري سيكون بديلا للكاتب إبراهيم عيسى، في مشاهده في المسلسل، بعدما كان التلفزيون السعودي رافضا شراء العمل، بسبب أن من بين أبطاله شخصا مهاجما للملكة العربية السعودية.

وكان رئيس هيئة التلفزيون السعودي داود الشريان، أكد في تصريحات سابقة له، أنه رفض التعاقد على شراء مسلسل "أرض النفاق"، وأكد أنه لن يظهر شخص على قنواتهم يسيء للمملكة العربية السعودية، في إشارة إلى إبراهيم عيسى.

وفاجأ محمد هنيدي جمهوره أمس الخميس 10 مايو/أيار الجاري، بتغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، والتي أعلن فيها عن وقف عرض مسلسله "أرض النفاق" في رمضان.

كما أن هنيدي غرد لمتابعيه: "ماعرفش هنشوف بعض في أعمال قريبة ولا لأ.. لله الأمر من قبل ومن بعد وأشوفكوا على خير".

ومسلسل "أرض النفاق" مستوحى عن فيلم كلاسيكي من إنتاج ستينيات القرن الماضي، بذات الاسم، من بطولة فؤاد المهندس، وهو مقتبس عن رواية للأديب المصري الراحل يوسف السباعي.

والمسلسل من بطولة محمد هنيدي، ويشاركه البطولة دلال عبد العزيز وهنا شيحة وسلوى محمد علي ونجوى فؤاد ومحمد ثروت وومحمود حافظ، والكاتب إبراهيم عيسى.