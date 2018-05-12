ممثلات مهرجان كان في مسيرة رمزية من أجل "كفاح المرأة"

قام عدد من الممثلات بمسيرة رمزية على البساط الأحمر لمهرجان كان السينمائي الذي يعقد حاليا بفرنسا.

وتقدمت النجمات جين فوندا وسلمى حايك وماريون كوتيار المسيرة الرمزية للتضامن مع كفاح المرأة للحصول على دور أكبر فى صناعة السينما، حسب رويترز.

© AP Photo / Andy Kropa ممثل مشهور: العديد من اتهامات التحرش الجنسي في هوليوود مبالغ فيها

وتعتبر الدورة الـ71 من مهرجان كان ، هى الأولى التى تعقد بعد انتشار الإعلان عن الفضائح الجنسية في هوليوود.

وتلت كيت بلانشيت، رئيسة لجنة تحكيم المهرجان والمخرجة الفرنسية أجنيه فاردا بيانا.

وجاء في البيان:"نواجه نحن النساء تحديات فريدة خاصة بنا لكننا نقف سويا على هذا الدرج اليوم كرمز لعزمنا والتزامنا بالتقدم".

وشارك في المسيرة 82 امرأة، وهو رقم يساوي عدد الأعمال التي أخرجتها نساء وتم اختيارها للعرض في مهرجان كان في تاريخه الممتد منذ أكثر من 70 عاما.

ويستمر مهرجان حتى يوم 19 مايو/ أيار الجاري.