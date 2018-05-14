والد ميغان ماركل لن يحضر زفاف ابنته... وقصر كنسينغتون يرفض التعليق

ذكرت تقارير، الإثنين 14 مايو/ أيار الجاري، أن والد الممثلة الأمريكية ميغان ماركل، اعتذر عن عدم حضور زفاف ابنته على نجل ولي عهد بريطانيا، الأمير هاري.

وقال موقع "إم تي زد"، إن توماس ماركل قرر عدم حضور الزفاف الملكي لابنته، بعد إشارة تقارير إعلامية إلى أنه التقط صورا لنفسه، وادعى بأن من التقطها هم مصورو "باباراتزي" وليس هو، بحسب وكالة أنباء "أسوشيتد برس".

© AP Photo / Ian Vogler أخو ميغان ماركل يحذر الأمير هاري من الزواج منها

ويظهر ماركل في الصور، وهو يطالع صورا لابنته ميغان مع خطيبها الأمير هاري عبر مقهى للإنترنت، وصورة أخرى له وهو يجري بروفات للبذلة التي سيرتديها في حفل الزفاف، وصورة أخرى وهو يقرأ كتاب يحمل اسم "صور لبريطانيا".

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن ابن توماس ماركل، صرح بأن والده يشعر بالخجل الشديد، من تزييفه للصور، وأنه يسعى للاعتذار لابنته عن ذلك التصرف.

*NEW:

Shame on you, Thomas Markle.

By staging these paparazzi photos you'll have broken Prince Harry's trust & your little girl's heart.

My column: https://t.co/mxJUbiuQCO pic.twitter.com/lVP1DH5xwB — Piers Morgan (@piersmorgan) May 14, 2018

Royal Wedding: Thomas Markle says he ‘will NOT’ attend daughter Meghan and Prince Harry’s wedding following staged paparazzi photos https://t.co/ccUiu4LuwP pic.twitter.com/iSLAsp5d7y — MacMadison News (@MacMadison_News) May 14, 2018

كما أضاف الموقع أن والد ميغان ماركل لن يحضر زفاف ابنته، بسبب إصابته بنوبة قلبية منذ 6 أيام، ولكنه أجرى فحصا طبيا خارج المستشفى، من أجل الاحتفال بزواج ابنته في قلعة وندسور.

من ناحيته، ذكر قصر كنسينغتون، المتحدث الإعلامي باسم الأمير هاري، أنه ليس لديه تعليق على تقرير "تي إم زد"، بسبب غياب توماس ماركل عن حضور زفاف ابنته.

وسيقام حفل زفاف الأمير هاري وميغان ماركل، السبت 19 مايو الجاري.