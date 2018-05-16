بالفيديو... شاهد البرومو الأول لبرنامج رامز جلال "رامز تحت الصفر"

طرحت شبكة قنوات "أم بي سي مصر"، اليوم الأربعاء، 16 مايو/ أيار، البرومو الأول لبرنامج رامز جلال الجديد "رامز تحت الصفر".

وذكرت القناة أن أولى حلقات البرنامج ستعرض غدا الخميس، أول أيام شهر رمضان في مصر، على شاشة "أم بي سي مصر " و"أم بي سي 1".

وظهر خلال البرومو عدد من النجوم، الذين استقطبهم رامز، وهم من نجوم الفن والكرة، منهم شيرين عبد الوهاب، وغادة عبد الرازق، وأحمد آدم، وحسام البدري، مدرب النادي الأهلي، وريهام عبد الغفور، وشيكابالا.

كان الفنان المصري رامز جلال، طرح عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" صورتين من برنامجه الجديد "رامز تحت الصفر".

وتلقى رامز جلال التهنئة من عدد من أصدقائه الفنانين، وهم الممثلة المصرية، منى زكي، والممثل المصري الكوميدي، محمد هنيدي.

وكانت قناة "إم بي سي مصر" أعلنت مؤخرا، أنها لن تعرض الإعلان الترويجي للبرنامج (البرومو) إلا قبل حلول رمضان بيوم.

بسم الله توكلنا على الله، اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

وربنا يتمها على خير و يكملها بالستر يارب

البرومو الرسمي لبرنامج #رامز_تحت_الصفر على MBC مصر والله المستعانhttps://t.co/xjkMVraCLq — Ramez Galal (@ramezgalal) ١٦ مايو ٢٠١٨

​وبرر رئيس القناة، محمد عبد المتعال، ذلك خلال مؤتمر صحفي، أنها رغبة إدارة البرنامج في الكشف عن تفاصيله في وقت لاحق، موضحا أنه في رمضان العام الماضي 2017، تم الإعلان عن البرنامج قبل أيام قليلة من حلول الشهر.