بالفيديو... شاهد البرومو الأول لبرنامج رامز جلال "رامز تحت الصفر"

وذكرت القناة أن أولى حلقات البرنامج ستعرض غدا الخميس، أول أيام شهر رمضان في مصر، على شاشة "أم بي سي مصر " و"أم بي سي 1".
كان الفنان المصري رامز جلال، طرح عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" صورتين من برنامجه الجديد "رامز تحت الصفر".
وتلقى رامز جلال التهنئة من عدد من أصدقائه الفنانين، وهم الممثلة المصرية، منى زكي، والممثل المصري الكوميدي، محمد هنيدي.
وكانت قناة "إم بي سي مصر" أعلنت مؤخرا، أنها لن تعرض الإعلان الترويجي للبرنامج (البرومو) إلا قبل حلول رمضان بيوم.
بسم الله توكلنا على الله، اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين— Ramez Galal (@ramezgalal) ١٦ مايو ٢٠١٨
وربنا يتمها على خير و يكملها بالستر يارب
البرومو الرسمي لبرنامج #رامز_تحت_الصفر على MBC مصر والله المستعانhttps://t.co/xjkMVraCLq
وبرر رئيس القناة، محمد عبد المتعال، ذلك خلال مؤتمر صحفي، أنها رغبة إدارة البرنامج في الكشف عن تفاصيله في وقت لاحق، موضحا أنه في رمضان العام الماضي 2017، تم الإعلان عن البرنامج قبل أيام قليلة من حلول الشهر.
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