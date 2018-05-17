مذيع مصري يكشف سر "رامز تحت الصفر" (فيديو)

التقى شريف عامر برامز جلال في المكان الذى تم تصوير البرنامج الجديد فيه.
رامز جلال يفاجئ شريف عامر بنمر متوحش فى كواليس #رامز_تحت_الصفر pic.twitter.com/JxPNKxMCR8— MBC مصر (@mbcmasr) May 16, 2018
ووصف عامر مكان التصوير بأنه "غير آدمي، ودرجة الحرارة فيه تحت الصفر".
تتر برنامج #رامز_تحت_الصفر على #MBCMASR.. والله المستعان— Ramez Galal (@ramezgalal) May 16, 2018
https://t.co/rGo5d8i33G
وأشار عامر إلى أنه "آخر واحد يعلم أن البرنامج اسمه رامز تحت الصفر".
رمضان 2018- تعرف على موعد عرض "رامز تحت الصفر" على mbc مصرhttps://t.co/qpEb5iXvU3 pic.twitter.com/B6KgunmaX1— FilFan.com (@FilFan) May 16, 2018
وأصيب الإعلامي المصري بحالة من الخوف جراء رؤيته للنمر الذي يستخدم في البرنامج.
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