مذيع مصري يكشف سر "رامز تحت الصفر" (فيديو)

كشف الإعلامي المصري شريف عامر، في حلقة من برنامجه "يحدث في مصر" عن أسرار برنامج رامز جلال الجديد "رامز تحت الصفر".

التقى شريف عامر برامز جلال في المكان الذى تم تصوير البرنامج الجديد فيه.

رامز جلال يفاجئ شريف عامر بنمر متوحش فى كواليس #رامز_تحت_الصفر pic.twitter.com/JxPNKxMCR8 — MBC مصر (@mbcmasr) May 16, 2018

ووصف عامر مكان التصوير بأنه "غير آدمي، ودرجة الحرارة فيه تحت الصفر".

وأشار عامر إلى أنه "آخر واحد يعلم أن البرنامج اسمه رامز تحت الصفر".

رمضان 2018- تعرف على موعد عرض "رامز تحت الصفر" على mbc مصرhttps://t.co/qpEb5iXvU3 pic.twitter.com/B6KgunmaX1 — FilFan.com (@FilFan) May 16, 2018

وأصيب الإعلامي المصري بحالة من الخوف جراء رؤيته للنمر الذي يستخدم في البرنامج.