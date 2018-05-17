ياسمين صبري أولى ضحايا رامز جلال في "رامز تحت الصفر" (فيديو)

وارتدى رامز جلال مقدم البرنامج قناعا لوجه يشبه مدرب المنتخب المصري هيكتور كوبر.
وصرخت الفنانة ياسمين صبري بأعلى صوتها بعد رؤيتها لمشهد مطاردة دب شرس لشخص آخر.
رد فعل عنيف من #ياسمين_صبري بعد اكتشافها مقلب #رامز_جلال —فيديو وصورhttps://t.co/KuPL57ajNc#مصراوي #اخبار #منوعات #رمضان_2018 #رمضانك_مصراوي pic.twitter.com/1fmX9zzPg9— مصراوي (@Masrawy) May 17, 2018
ويظهر الفيديو الذي نشرته صفحة البرنامج الرسمية الشخص الذي يصارع الدب وهو مصاب بإصابات بالغة.
كيف يتحول رامز جلال إلي هيكتور كوبر#رامز_تحت_الصفر #رمضان_يجمعنا pic.twitter.com/W9YP8AOBR4— MBC1 (@mbc1) May 17, 2018
وقامت ياسمين صبري بضربه، بينما حاول تهدئتها، لكنه استمرت في ضربه.
مقدمة كوميدية جدا لرامز جلال حبا في ياسمين صبري#رامز_تحت_الصفر #رمضان_يجمعنا pic.twitter.com/D20LSN2hjj— MBC1 (@mbc1) May 17, 2018
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