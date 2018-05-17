ياسمين صبري أولى ضحايا رامز جلال في "رامز تحت الصفر" (فيديو)

حلت الفنانة المصرية ياسمين صبري ضيفة على أولى حلقات برنامج "رامز تحت الصفر".

وارتدى رامز جلال مقدم البرنامج قناعا لوجه يشبه مدرب المنتخب المصري هيكتور كوبر.

وصرخت الفنانة ياسمين صبري بأعلى صوتها بعد رؤيتها لمشهد مطاردة دب شرس لشخص آخر.

ويظهر الفيديو الذي نشرته صفحة البرنامج الرسمية الشخص الذي يصارع الدب وهو مصاب بإصابات بالغة.

وقامت ياسمين صبري بضربه، بينما حاول تهدئتها، لكنه استمرت في ضربه.