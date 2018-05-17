اكتشاف السر وراء وقوف طائر الفلامنغو على ساق واحدة (فيديو وصور)

بحث العلماء كثيرا للوصول إلى سر وقوف طائر الفلامنغو على ساق واحدة متوازنا دون حراك، حتى أثناء النوم.

واكتشف العلماء أن السر وراء ذلك يعود إلى تقليل التعب العضلي وحفظ حرارة الجسم، فيقوم الطائر بغمس ساق واحدة في الماء الباردة، ويحتفظ بالأخرى متنية داخل الريش، بحسب صحيفة "تايم" الأمريكية.

@ThomasSanders why do flamingos sleep with one leg up? pic.twitter.com/3tV1Z4iAfn — Lilli Hernley (@lilli_briggs) May 11, 2018

​وأفاد العلماء بأن الطائر يقوم بإسناد جسده بلا أي جهد على ساق واحدة، اعتمادا على آليات منفعلة غير مجهدة عوضا عن الجهد العضلي لإسناد أجسامها والتحكم بتوازنه.

mr & mrs Flamingo using one leg to rest 💕 I love the pink pic.twitter.com/5kgIWKEPqz — 두근거려 2A46 (@Mandylwx) April 27, 2018

​وتستطيع طيور الفلامنغو إسناد أجسامها بلا جهد على ساق واحدة، بلا حراك على الإطلاق طيلة نومه، حيث كشفت الدراسات أن الجاذبية الأرضية هي التي تؤدي بقية الدور وتساعد الطائر على الحفاظ على وضعيته في مكانه.

Flamingos lift one leg like that cuz if they lifted both, they’d fall down!😝 #dadjokes pic.twitter.com/N7zb4aPdZU — Andy Macdonald (@andymacdonald) April 24, 2018

​ويقف الفلامنغو دون استخدام عضلاته كلها، الأمر الذي دعا العلماء إلى الاعتقاد بأنه قد يكون يوفر طاقته.