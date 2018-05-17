حيلة جديدة لاسترجاع رسائل "واتسآب" المحذوفة

مكّن تطبيق واتسآب في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي المستخدمين من حذف الرسائل المرسلة خلال فترة محددة.

وعلى الرغم من أن هذه الميزة الجديدة لاقت إعجاب كثيرين حول العالم، لكنها واجهت بعض الانتقادات أيضا بالنسبة لمستخدمي واتسآب، بحسب موقع Money Control المختص في التقنية.

Here's an app that lets you read the deleted WhatsApp messages https://t.co/HbMYSUXEFr pic.twitter.com/mjNxyRf6tp — WhatsApp News (@wa_nachrichten) May 17, 2018

وقد رأى بعض مطوري التطبيقات الإلكترونية فرصة جيدة لتطوير تطبيق جديد يمكِّن المستخدمين من استرداد وقراءة الرسائل المحذوفة، بما في ذلك الصور والتسجيلات الصوتية.

إذ طوروا تطبيقا جديدا يسمى WhatsRemoved. وعلى الرغم من أنه سهل الاستخدام، فقد أثار جدلا في ما يتعلق بالخصوصية، لأنه قد ينتهك خصوصية وخيارات المرسل.

ويطلب التطبيق من المستخدمين الحصول على إذن لقراءة وحفظ الإخطارات على الهاتف وسجل الرسائل الذي يتلقاها، ثم يخطر المستخدم عندما يجري حذف أي رسالة. ويتوفر التطبيق حاليا على موقع التطبيقات"غوغل بلاي".