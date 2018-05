صنع أطول بطاقة تهنئة في العالم للأمير هاري وعروسه ميغان ماركل

وبدأ المهنئون داخل وخارج بريطانيا منذ أسابيع في تزيين بطاقات تهنئة فردية وإرسالها إلى العاملين بمركز (بيزي باتنز) للتعليم الإبداعي القريب من مكان الزفاف في بلدة وندسور بانجلترا، وفقا لوكالة "رويترز" للأنباء.

© REUTERS / TOBY MELVILLE "نريد هاري"... الحشود تحيي الأمير هاري قبل ساعات من زفافه إلى ميغان ماركل

وقال لاوتارو ليمبياينين المنسق في (بيزي باتنز): "نوصلها ببعضها البعض ثم نقدمها كهدية زفاف".

وتوجد على البطاقات صور معالم محلية سيمر بها العروسان ضمن مراسم الاحتفال، ومكتوب عليها رسائل تهنئة شخصية.

وحتى الآن تم جمع ثلاثة آلاف بطاقة، لكنهم يحتاجون 2630 بطاقة أخرى بحلول اليوم السبت، ليحققوا الطول المستهدف للبطاقة وهو ميل كامل (1.6 كيلومتر).

​It's all happening @BusyButtonsCS so come down to sign your card to create the world's longest card to attempt a @GWR record attempt and make a communitygift for @HRHHenryWindsor & @MeghanRMarkle for the #RoyalWedding2018 pic.twitter.com/9N3jU0Xmd9