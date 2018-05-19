أخيرا… "سناب شات" يعيد تصميم التطبيق مرة آخرى

لكن الآن يمكن أن تكون حياتهم على وشك العودة إلى مسارها الصحيح في ما يتعلق باستخدام التطبيق، وذلك بسبب قرار الشركة إعادة تصميم الجوانب الأكثر إثارة للجدل من التحديث الأخير، بحسب ما جاء في تقرير لصحيفة Metro البريطانية.
وتكشف صورا للتطبيق أهم ما جاء في التحديث، إذ سيعاد ترتيب المحادثات في الجدول الزمني مرة أخرى، بدلا من ترتيبها على أساس الوظائف، بحسب تقرير لمجلة The Verge الأمريكية.
Snapchat’s redesigned redesign starts rolling out https://t.co/vtcPQriux2 via @verge #snapchat #newfeature pic.twitter.com/kbPLp4OmMy— Shannon C Myers (@ShannonCMyers) May 18, 2018
ويعتقد أنه بعد هذا التحديث ستعود الأمور في التطبيق إلى وضعها الطبيعي. وقد بدأ التحديث بالفعل بالعمل على الهواتف التي تعمل بأنظمة iOS ،وسيطرح قريبا على هواتف أندرويد.
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