أخيرا… "سناب شات" يعيد تصميم التطبيق مرة آخرى

أثار تطبيق "سناب شات" في وقت سابق من هذا العام، غضب مستخدميه وذلك بسبب آخر تحديثاته التي غيرت كل شيء في التطبيق.

لكن الآن يمكن أن تكون حياتهم على وشك العودة إلى مسارها الصحيح في ما يتعلق باستخدام التطبيق، وذلك بسبب قرار الشركة إعادة تصميم الجوانب الأكثر إثارة للجدل من التحديث الأخير، بحسب ما جاء في تقرير لصحيفة Metro البريطانية.

وتكشف صورا للتطبيق أهم ما جاء في التحديث، إذ سيعاد ترتيب المحادثات في الجدول الزمني مرة أخرى، بدلا من ترتيبها على أساس الوظائف، بحسب تقرير لمجلة The Verge الأمريكية.

ويعتقد أنه بعد هذا التحديث ستعود الأمور في التطبيق إلى وضعها الطبيعي. وقد بدأ التحديث بالفعل بالعمل على الهواتف التي تعمل بأنظمة iOS ،وسيطرح قريبا على هواتف أندرويد.