نجوم عالميين يهنئون بحلول شهر رمضان

مع استمرار تلقي التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان، أرسل عدد من نجوم وفناني هوليوود تهانيهم إلى العالم الإسلامي لهذه المناسبة السنوية.

شوندا رايمز

كتبت الممثلة الأمريكية، وبطلة المسلسلات الشهيرة "Scandal" و"Grey's Anatomy" و"How to get Away with Murder"، مقالا عبر موقعها الرسمي "شوندالاند"، والذي يحمل عنوان: "كيف ترد الجميل خلال رمضان"، والذي كتبت فيه لقرائها: "لا يمكنكم أن تقفوا متفرجين على الكراهية، ولكن في رمضان هذا العمل افعلوا الخير لكي تكونوا جزءا من الحل".

"Today, I’m telling you that you can’t be a bystander to that hate. This Ramadan, do the work to be a part of the solution." #shondaland https://t.co/UTYoaQpBjM — shonda rhimes (@shondarhimes) May 16, 2018

هالسي

غردت مطربة البوب الأمريكي عبر حسابها على "تويتر": "رمضان مبارك! وأتمنى لكم رمضان مبهج ومثمر متمنيا لكم السعادة والنمو الشخصي".

Ramadan Mubarak! If you are observing, I hope you have a pleasant and productive Ramadan. Wishing you personal growth and happiness. 💫💛 — h (@halsey) May 16, 2018

"دي سي كوميكس"

هنأت شركة القصص الهزلية الأمريكية، كل جمهورها في العالم العربي، بحلول شهر رمضان، وذلك بنشرها لرسم لواحد من أبطالها الخارقين "الفانوس الأخضر" وهو يهنئ بحلول الشهر الكريم.

Ramadan Mubarak! Wishing you joy and blessings this month. #Ramadan pic.twitter.com/5CVpkgNJgf — DC (@DCComics) May 15, 2018

يونا

تمنت المغنية وكاتبة الأغاني يونا لمتابعيها: "اتمنى لكم رمضان جميل، والذي أتمنى أن يكون مليئا بالصبر والحب والسلام والخير. أحبكم كلكم كثيرا!".

Have a beautiful Ramadan everyone, may your Ramadan be filled with patience, love, peace and goodness. Love you all so much! — Yuna Zarai (@yunamusic) May 17, 2018

سينثيا نيكسون

كتبت الممثلة سينثيا نيكسون، التي ترشحت لمنصب حاكم ولاية نيويورك الأمريكية: "بالنسبة لمئات الآلاف من المسلمين في نيويورك، فإن رمضان هو وقت للتفكير والتجديد والعائلة. إلى كل الصائمين والمحتفلين بهذا الشهر: رمضان مبارك!".

For hundreds of thousands of Muslim New Yorkers, Ramadan is a time of reflection, renewal, and family. To everyone fasting and celebrating this month: Ramadan Mubarak! 💚 — Cynthia Nixon (@CynthiaNixon) May 16, 2018

ميا فارو

كتبت الممثلة والناشطة الأمريكية ميا فارو: "رمضان مبارك لجميع الأصدقاء المسلمين في جميع أنحاء العالم".