5 لقطات شغلت العالم في "الزفاف الملكي"... أبرزها همسات سرية

اتجهت أنظار العالم، اليوم السبت 19 مايو/أيار الجاري، ناحية قلعة وندسور في بريطانيا، من أجل متابعة زفاف نجل ولي عهد بريطانيا، الأمير هاري، والأمريكية ميغان ماركل، والتي كانت قصة حبهما مثل "رواية خيالية تحولت إلى واقع".

وشهد الزفاف الملكي الأسطوري، لقطات أصبحت الأكثر رواجا بين مستخدمي شبكة الإنترنت، وحازت على اهتمامهم وتفاعلهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

© REUTERS / pool إعلان الأمير هاري وميغان ماركل زوجا وزوجة (فيديو)

عندما رأى الأمير هاري عروسه ميغان ماركل لأول مرة بفستان الزفاف الأبيض، نجحت الكاميرات في رصد هذه اللقطة الرومانسية بينهما، عندما اقترب منها ليهمس لها بضع الكلمات المؤثرة.

وحدق هاري بزوجته لبضع ثوان، قبل أن يهمس قائلا: "تبدين رائعة"، ثم سكت قليلا قبل أن يضيف: "اشتقت إليك"، بينما بادلته ميغان النظرات وهي تبتسم.

Prince Harry whispers to his soon-to-be wife before at the altar in St. George's Chapel during their wedding: "You look amazing. I'm so lucky." https://t.co/Ul0h1C3CGv pic.twitter.com/GxvAZYPeTM — ABC News (@ABC) May 19, 2018

​2- قس أمريكي يثير إعجاب الحضور في الزفاف بعظة حماسية عن الحب

أثار القس مايكل كاري الأمريكي من أصل أفريقي، إعجاب الحضور في حفل زفاف الأمير هاري وميجان ماركل بعظة حماسية عن "قوة الحب"، الخطبة التي ألقاها في الكنيسة البريطانية العتيقة، انعكست في شكل ابتسامات على وجه الحضور، وأثارت فيضا من الإشادات على الإنترنت.

وبدأ كاري، وهو أول أسود يترأس الكنيسة الأسقفية في الولايات المتحدة، عظته باقتباس من مأثورات بطل الحقوق المدنية مارتن لوثر كينج، ثم بالاقتباس من نصوص دينية، وأشعار تعود للعصور الوسطى وتجارب العبيد في جنوب أمريكا.

وقال في بداية العظة "هناك قوة في الحب. لا تستهينوا بها… إذا لم تصدقونني فكروا في الوقت الذي وقعتم فيه في الحب لأول مرة".

وبنهاية الخطبة كان القس يشير إلى هاري وميجان "بأخي وأختي"، وقال لهما "الرب يحبكما.. فليباركما الرب" قبل أن تتردد في القاعة ألحان أغنية (ستاند باي مي).

وابتسمت ميجان خلال استماعها للعظة في حين كان هاري يصغي باهتمام. وقالت كارين لونج من هيوستن في تكساس التي جاءت إلى وندسور مع شقيقتها وصديقتها وارتدين ملابس اشبينات "كانت لحظة فريدة بالنسبة للأمريكيين من أصل أفريقي. كما لو كنا داخل الكنيسة. كان المعنى الكامن في الكلمة هو أن الحب يتغلب على كل شيء… كان المزيج المثالي بين ثقافتها والثقافة الملكية. وبالنسبة لامرأة أمريكية من أصل أفريقي كان ذلك مزيجا من الجنة".

وغلبت التعليقات الإيجابية على ردود الفعل على عظة الأسقف كاري على وسائل التواصل الاجتماعي.

وشوهد الأمير وليام وهو يبتسم خلال الخطبة المطولة فيما أومأت دوريا راجلاند والدة ميجان برأسها عدة مرات وهو يتحدث.

وأثارت تعبيرات وجوه الحاضرين، خاصة من الأسرة المالكة، أثناء العظة اهتمام المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي.

3- الطفل المبتسم

جذب واحد من الأطفال الأربعة الذين حملوا ذيل فستان زفاف ميغان ماركل أثناء دخولها كنيسة سانت جورج، وسائل الاعلام الاجتماعية، بعد أن تم رصد فعله وهو يبتسم.

والطفل المبتسم هو ابن جيسكا مولروني، البالغ من العمر 7 سنوات، وهي أحد أقرب أصدقاء ميغان، والذي تمكن من سرقة الأضواء وراء العروس، بابتسامته العريضة التي كشفت عن أسنانه التي يتخللها فجوات.

Same bro. Absolutely same. pic.twitter.com/fvyL6jddwu — Mark Di Stefano 🤙🏻 (@MarkDiStef) May 19, 2018

4- العروس سارت نصف الطريق

في مشهد نادر الحدوث في حفلات الزفاف، سارت ميغان ماركل التي أصبحت "دوقة ساسكس" الآن بداخل الكنيسة من دون مصاحبة من أحد وبدأت في السير في الممر بنفسها، بعدما لم يتمكن والدها توماس ماركل من الحضور بسبب اعتلال صحته، ولكن عندما وصلت إلى نصف الطريق تسلمها حماها، الأمير تشارلز لكي يوصلها إلى عريسها، ونجله الأمير هاري، والذي قال له: "شكرا با".

5- فستان بيبا ميدلتون

تمكنت بيبا ميدلتون، شقيقة دوقة كامبريدج كيت ميدلتون، من سرقة الأضواء في حفل الزفاف الملكي، بفضل فستانها الذي كان لونه شبيها بعلبة شاي "أريزونا غرين".

People compare Pippa Middleton's royal wedding dress to can of Arizona iced tea https://t.co/WfwZ8fHj3B pic.twitter.com/PEVCbjHCZy — WCVB-TV Boston (@WCVB) May 19, 2018

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