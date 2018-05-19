السعودية تحذر مواطنيها من "واتسآب" وتدعو لاتخاذ هذا الإجراء

وبحسب صحيفة "سبق" السعودية، فإن مستخدمي تطبيق "واتسآب" في السعودية تعرضوا لعدة اختراقات، الأمر الذي تسبب في أضرار شخصية ومادية ومعنوية.
سبق| "هيئة الاتصالات" تحذِّر من اختراق #واتساب وتدعو لتفعيل التحقق الثنائي— عبدالسلام العنزي (@AbdulslamAlonzi) May 19, 2018
.https://t.co/sUihsBUukb pic.twitter.com/8AO3OG906J
ودعت "الهيئة" المستخدمين بتفعيل خاصية التحقق الثنائي لحماية حساباتهم من الاختراقات.
كما شددت على عدم فتح على أي رابط إلا بعد التحقق من مصدره، وعدم الكشف عن المعلومات الشخصية أو رقم الهاتف للمواقع غير الموثوقة.
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