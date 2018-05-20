5 لقطات تؤكد تحطيم زفاف الأمير هاري وميغان ماركل للتقاليد البريطانية (فيديو)

سيتذكر التاريخ حفل زفاف الأمير البريطاني هاري، وعروسه الأمريكية، ميغان ماركل، بأنه "المحطم للتقاليد والأعراف" في تاريخ العائلة المالكة البريطانية، وذلك للخمسة أسباب التالية.

1- العروس تسير بمفردها

فور وصولها بالسيارة إلى كنيسة سانت جورج في قلعة وندسور، سارت العروس ميغان ماركل في الممشى بمفردها، بعدما تعذر على والدها توماس ماركل الحضور، بسبب ظروفه الصحية.

2- قس وآيباد

ألقى القس مايكل كاري الأمريكي من أصل أفريقي عظة حماسية عن "قوة الحب" في حفل الزفاف الملكي، ولكنه الأول في التاريخ الذي يستعين بجهاز الآيباد الخاص به من أجل تذكيره بأبرز نقاط العظة التي أثارت إعجاب الحاضرين والمشاهدين حول العالم.

3- كورس إنجيلي

تم الاستعانة في الزفاف الملكي وللمرة الأولى في تاريخ العائلة المالكة البريطانية بكورس إنجيلي، والذي نشد "Stand by Me" كتحية لجذور العروس ميغان ماركل الأفريقية.

4- دبلة لهاري

خالف الأمير هاري التقاليد البريطانية، بأن يقبل بارتداء دبلة في حفل زفافه من عروسه ميغان ماركل، وهي مصنوعة من مادة البلاتينوم.

5- الأسماء غير الرسمية

نادى مطران الكنيسة العروسين في البداية بأسمائهما الرسمية، "ريتشل ميغان" و"هنري تشارلز ألبرت دايفيد"، ولكنه سرعان ما ناداهما بأسمائهما الرائجة "ميغان وهاري".