5 تطبيقات لا تفوت تحميلها على هاتفك في رمضان

إذا كنت ترغب في تحقيق أقصى استفادة من شهر رمضان، فمن الممكن أن يكون هاتفك الذكي هو خير عون لك.

وإليك 5 تطبيقات لا تفوت تحميلها على هاتفك، والمتاحة عبر نظامي "آي أو إس" و"أندوريد".

1- "دعاء مسلم" "Dua Muslim"

يتألف التطبيق من أدعية إسلامية مفيدة، مقسمة إلى 18 فئة رئيسية من الأدعية والأذكار.

ويمكن أن يساعد التطبيق الأطفال والكبار على معرفة وتعلم وحفظ أدعية مختلفة، من أجل الاستعانة بها في الحياة اليومية.

2- "مسلم برو" "Muslim Pro"

قد يكون ذلك التطبيق هو الأكثر أهمية لهذا الشهر؛ إذ سيبقيك على اطلاع على أوقات الصيام حسب موقعك الجغرافي، إلى جانب تقديمه تلاوة للقرآن الكريم، والمصحوبة بالترجمة وطريقة النطق الصحيحة.

كما أن من مميزات التطبيق أنه يوفر التسبيح الرقمي، الذي سيساعدك على تتبع الأذكار الخاصة بك، كذلك يوصي بالمطاعم الحلال والمساجد القريبة من مكان تواجدك.

What an absolute joke. Muslim pro tip trending on the App Store?? They’re slowly taking over I’m telling ye! 🇬🇧#Brexit #getthemout pic.twitter.com/gOcYiFOFTY — Ali Roberts (@Aliii1690) May 19, 2018

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3- "لوز إت" "Lose it"

هل أنت قلق من مشاكل اكتساب الوزن خلال رمضان، إذا هذا التطبيق هو الاختيار الأمثل.

ويساعدك هذا التطبيق على تتبع السعرات الحرارية الخاصة بك، كما أنه يمتلك قاعدة بيانات من المواد الغذائية والمعلومات الغذائية للاختيار من بينها، مما يسمح لك بتسجيل كل شيء عن كثب.

Free App: Lose It! – Weight Loss Program and Calorie Counter — FitNow Lose It! – Weight Loss Program and Calori… pic.twitter.com/cP4pLow36L — Daily Appenings (@DailyAppenings) November 4, 2013

4- "طلبات" "Talabat"

سيساعدك هذا التطبيق على عدم إضاعة الإفطار، حتى عندما لا يكون لديك وقت للطهي.

ومع ذلك التطبيق، يمكنك طلب وجباتك المفضلة من أكثر من 1700 مطعم في منطقتك.

5- "قرآن المجيد" "Quran Majeed"

سيساعدك تطبيق e-Quran"" على قراءة القرآن أثناء تنقلك وتحركاتك، كما أنه يتيح لك البحث عن أي من آياته أو سوره من هاتفك الذكي.

وإلى جانب ذلك، فإن التطبيق يوفر التعليق والترجمات في 45 لغة، وكذلك من مميزاته أنه يوفر تلاوة الآيات القرآنية من قبل الخطباء المشاهير.