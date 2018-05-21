تسجيل
02:53 21 مايو/ أيار 2018
مباشر
    بحث
    طعام

    5 خطوات سهلة لتجنب اكتساب الوزن خلال رمضان

    jbc
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0

    يعتبر شهر رمضان فرصة كبيرة لإجراء تغييرات كبيرة على نمط حياتك، وتغيير عاداتك الغذائية.

    وخلال رمضان، يبطئ أيضك، وذلك فإن وجبة الإفطار التي تتناولها عقب غروب الشمس لا تعني تعويضك عن الساعات التي قضيتها من دون طعام، ولكن يجب أن تكون معادلة لحجم غذائك العادي.

    فوانيس رمضان
    © Sputnik . Ahmed Badr
    قبل رمضان... خطوات لتجنب صداع اليوم الأول للصيام (فيديو)
    وإذا كنت تخطط لفقدان الوزن خلال رمضان أو ترغب في تجنب زيادة الوزن، اتبع هذه الإرشادات الخمسة للحصول على وجبة إفطار صحية، بحسب مجلة "الرجل" السعودية.

    1- الماء والمشروبات

    ابدأ إفطارك بتمرة واحدة، لأنها تتضمن 20 سعرة حرارية، وما يعادلها من 4 ونصف غرامات من السكر، والتي ستمنحك جرعة كافية من الطاقة بعد ساعات طويلة من الصيام.

    بعدها تناول نصف كوب من عصير التوت، والذي يتضمن 60 سعرة حرارية و10 غرامات من السكر، وذلك لأن المشروبات الطبيعية تساهم في إعادة مستويات الدم في الجسم إلى معدلاتها الطبيعية.

    وتجنب تماما خلال الإفطار الاقتراب من المشروبات المحلاة، والمضاف إليها السكر، مثل المشروبات الغازية بكل أنواعها.

    ولا تنسى شرب الماء بكثرة، لأنه يبقي الجسم في حالة رطبة، كما أنه سيساعدك على السيطرة على الرغبة القوية لتناول السكريات بعد الإفطار.

    وينصح خبراء التغذية بتناول 8 أكواب من الماء في اليوم على النحو التالي: 2 مع وجبة الإفطار و4 بين الإفطار والسحور و2 عند السحور.    

    2- أداء صلاة المغرب

    بعدها قم بأداء صلاة المغرب، وذلك لأن الحركة في حد ذاتها تمنح نظامك الهضمي هدنة قصيرة قبل تناول إفطارك.

    وبعد ذلك، تناول طبقا واحدا يجب أن يضم كل أنواع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، مثل الكربوهيدرات والبروتينات والخضراوات والألبان.

    ويجب أن تشمل الكربوهيدرات الرز البني، أو رغيف عربي يزن قرابة 30 غراما، والذي يوازي 82 سعرة حرارية.

    ويجب الامتناع عن كربوهيدرات مغموسة في الزيت، مثل رول أصابع الجبن المقلية.

    3- البروتينات

    إن تناولك للبروتينات سيساعد على محافظتك على كتلتك العضلية، وينصح بتناول 30 غراما من المأكولات البحرية، أو الدجاج، أو اللحم، أو بيضة واحدة، بالإضافة إلى ملعقة واحدة من البقوليات مثل العدس.

    ويجب تناول من 3 إلى 4 أطباق في حجم كف اليد من الكربوهيدرات.

    ومن الممكن تناول الخضار المطهو بالبخار والمخبوز، مع ضرورة تجنب المقليات وقليلة السعرات السبانخ والجزر والطماطم

    4- الزيوت الصحية

    تناول ملعقة شاي من زيت الزيتون، والتي توازي ثمن ثمرة فوكادو، وتحتوي على 45 سعرة حرارية، ومن الممكن أن توضع فوق السلاطة.

    5- الألبان

    تناول كوبا من الحليب أو أن تستعيض بالزبادي أو 45 غراما من الجبن.

    أما بالنسبة لوجبة مثالية لإفطار صحي وقليل السعرات، ويشكل كل العناصر الغذائية: ابدأ بتناول شوربة خضار، ثم صدر دجاج مشوي (سكيليت)، مع زبادي قليل الدسم، وسلطة خضراء بزيت الزيتون.

    انظر أيضا:

    3 حيل "فعالة" لانقاص الوزن
    طريقة غير متوقعة لفقدان الوزن
    إزالة هذا الهرمون يسمح بتناول الوجبات السريعة دون زيادة في الوزن
    أين تذهب الدهون حين نفقد الوزن
    طريقة جديدة للتخلص من الوزن الزائد
    لأول مرة.. مالك "mbc" يكشف كواليس احتجازه وسر فقدان الوزن
    الكلمات الدلالية:
    رمضان 2018, إفطار رمضان, فقدان الوزن, إفطار, شهر رمضان, صيام رمضان, إنقاص الوزن, رمضان, السعودية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    شاب فلسطيني خلال مسيرات العودة الكبرى واحياء الذكرى الـ70 للنكبة بالقرب من مستوطنة يهودية في بيت إيل، بالقرب من رام الله، الضفة الغربية 15 مايو/ أيار 2018
    من استعداد الدول لكأس العالم... إلى استقبال بوتين للأسد في سوتشي - صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    لا تزعل من عمووو...
    لا تزعل من عمووو...
    خارطة توازن القوى في سوريا
    توازن القوى في سوريا: 15 مايو 2018
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك