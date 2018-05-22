"لبعض المستخدمين المحظوظين فقط"... "واتسآب" يطرح ميزة جديدة رائعة

تطبيق "واتسآب" على وشك اختبار تحديث جديد رائع، لكنه يقتصر فقط على عدد محدود من المستخدمين في الوقت الحالي.

إذ سيسمح تطبيق المراسلة الفورية، الأكثر انتشارا حول العالم، للمستخدمين إجراء محادثات فيديو جماعية، ما يعني أن المستخدمين سيكونوا قادرين على إجراء مكالمات فيديو مع أكثر من شخص في وقت واحد، بحسب صحيفة Metro البريطانية.

Whatsapp is giving some ‘lucky’ users a very cool new feature https://t.co/pfC0EvBRI7 pic.twitter.com/BImjRXS6BV — WhatsApp News (@wa_nachrichten) May 22, 2018

ويعتقد أنه لن يتم طرح التحديث على الفور وسيتم ذلك على مراحل، ما يعني أن المستخدمين سيضطرون إلى الانتظار لبعض الوقت للحصول على التحديث، إلا إذا كان واحدا من العدد القليل الذين ستمكنهم الشركة من اختباره، وفقا لموقع WABetaInfo المختص في اختبار إصدارات بيتا لتطبيق واتسآب.

وقال الموقع في تغريدة على تويتر:

ستُتاح محادثات الفيديو الجماعية لعدد قليل من المستخدمين فقط.

وأضاف: "لابد أن تكون محظوظا للغاية لاختبار الميزة الجديدة".

وللحصول على فرصة إلقاء نظرة مبكرة على الميزة الجديدة، سوف تحتاج للتسجيل كي تصبح أحد مختبري نسخة "واتسآب بيتا"، ويمكن التسجيل من خلال الدخول على رابط التسجيل بموقع "غوغل بلاي".