"واتسآب" يختبر ميزة جديدة بالاشتراك مع "فيسبوك"

وتمكن الميزة الجديدة المستخدمين من إرسال منشوراتهم إلى "فيسبوك" بسرعة إلى جهات الاتصال الموجودة على تطبيق "واتسآب"، بحسب صحيفة Metro البريطانية.

Facebook allows native sharing of posts to WhatsApp https://t.co/PSy2BsKrYP pic.twitter.com/IRvX10Fdyb — Tech Hacker (@Tech_hackern) May 21, 2018

وقد لا يرضي التحديث الجديد المستخدمين الذين يستخدمون التطبيق للهروب من منشورات الأصدقاء المستمرة على "فيسبوك"، إذ أنها سهل نشر منشوراتهم بطريقة أسهل على "واتسآب" أيضا.

وجاء في منشور لمدونة News Bytes المختصة بالتكنولوجيا إن الميزة الجديدة تُختبر حاليا من قبل المستخدمين، وعلى الرغم من وجودها، لم تُؤكد الشركة طرحها رسميا.

وجاء في المدونة:

عندما تضغط على مشاركة في أي منشور بتطبيق "فيسبوك"، يقدم لك خيارين: نشر الآن وكتابة منشور، لكن بالنسبة لمستخدمي "بيتا" من واتسآب سيكون هناك خيار ثالث عند الضغط على زر مشاركة: وهو إرسال إلى واتسآب.

وأضافت: "عند تحديد هذا الخيار من القائمة سيتم إنشاء رابط يمكن مشاركته مباشرة مع أي شخص في قائمة اتصال واتسآب".

يذكر أن الشائعات قد انتشرت حول هذا التحديث منذ العام الماضي.