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22:13 22 مايو/ أيار 2018
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    مارك زوكربيرغ

    مؤسس "فيسبوك" يعترف بتسريب بيانات المستخدمين... ويعتذر

    © REUTERS / STEPHEN LAM
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    اعترف مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك" لأعضاء البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، 22 مايو/ أيار، بتسريب كبير للبيانات.

    واعتذر زوكربيرغ عن التسريبات، في أحدث محاولة لاحتواء فضيحة هزت أكبر شركة للتواصل الاجتماعي في العالم، بحسب "رويترز".

    عالم فيسبوك
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    بعد تسريب بيانات 87 مليون مستخدم... ارتفاع حاد في أرباح "فيسبوك"
    وقال زوكربيرغ إن الشركة لم تفعل ما فيه الكفاية للحيلولة دون إساءة استخدام شبكة التواصل الاجتماعي، وإن الضوابط التنظيمية "مهمة وحتمية".

    وأشار خلال لقائه مع زعماء البرلمان الأوروبي، إلى أهمية الأوروبيين لـ"فيسبوك"، وقال إنه يأسف لعدم القيام بما فيه الكفاية لمنع إساءة استخدام منصة التواصل الاجتماعي.

    وأوضح قائلا "لم تكن رؤيتنا لمسؤولياتنا واسعة على نحو كاف. كان ذلك خطأ وأنا آسف لذلك، وسيكون من المهم والحتمي وضع نوع من القواعد التنظيمية".

    يذكر أن مارك زوكربيرغ، كان قد وافق على مقابلة زعماء البرلمان الأوروبي؛ للرد عن تساؤلات عن الكيفية التي حصلت بمقتضاها شركة أناليتيكا للاستشارات السياسية على البيانات الشخصية لنحو 87 مليون مستخدم لـ"فيسبوك"، منهم ما يصل إلى 2.7 مليون في الاتحاد الأوروبي.

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