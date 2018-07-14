أسترالي يربح باليانصيب 5 مرات في ثلاثة أشهر

فاز رجل أسترالي باليانصيب خمس مرات، خلال ثلاثة أشهر فقط، حيث وصلت أرباحه إلى 3 ملايين دولار.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد فاز كارلو ماسيتي البالغ من العمر 59 عاما، في غضون أسبوع، بـ 2.5 مليون دولار.

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واشترى كارلو الذي الذي يعمل حانوتيا، ووصف بـ"المحظوظ"، جميع تذاكر اليانصيب الفائزة من الضواحي الشرقية في سيدني

وقال "ليس هناك طريقة أو مهارة محددة للفوز، فهذا مجرد توفيق من الله".

وأشار إلى أن كل ما يستطيع كشفه هو أن 28 هو رقمه المفضل، موضحا أنه لم يغير نمط حياته، لكنه اعترف بأنه لا يحتاج للعمل في الوقت الحالي.

وتابع "أنا لن أبدد المال، لقد كنت عاقلا جدا في إنفاقه، وأنا حاليا في علاقة معقدة ولست متأكدا من مستقبلها".

وكان كارلو يشتري تذاكر اليانصيب لمدة تتراوح بين 10 و15 عاما بشكل متقطع، وتبرع مؤخرا بمبلغ 50 ألف دولار من أرباحه إلى وحدة القلب والرئة في مستشفى سانت فنسنت، بعد أن عانى والده وجده من نوبات قلبية متعددة.