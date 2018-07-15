نمر يهرب من موئله في حديقة حيوانات نيو أورليانز ويفترس ستة حيوانات

هرب نمر من نوع الجاجوار من موئله في حديقة أودوبون في نيو أورليانز بالولايات المتحدة، صباح السبت، وقتل ستة حيوانات قبل الإمساك به مما أجبر الحديقة على إغلاق أبوابها خلال اليوم.

وقالت الحديقة إنه تم الإبلاغ عن هروب الجاجوار الذكر في نحو الساعة 7.20 صباحا بالتوقيت المحلي(1220 بتوقيت غرينتش) عندما كانت الحديقة مازالت مغلقة أمام الجمهور. وافترس النمر أربعة حيوانات من الألبكة الشبيهة باللاما وطائر إيمو وثعلبا في موائل قريبة قبل أن يتمكن فريق بيطري من الحديقة من تخديره بعد أقل من نصف ساعة، وفقا لرويترز.

وقالت الحديقة إنه لم يصب أي إنسان في هذه العملية.

ولم يتضح على الفور كيف استطاع النمر الخروج من موئله وقال مسؤولو الحديقة إنهم يحققون في هذا الأمر.

وقال المسؤولون إن من المرجح أن يكون هجوم الجاجوار على الحيوانات الأخرى يتعلق بالسيطرة على الأرض وليس ناجما عن رغبة في الاصطياد من أجل الطعام.