"أوبر" يعلن عن توفير 3 وسائل جديدة لتسهيل عملية نقل الركاب

بمجرد أن تضغط على زر طلب رحلة جديدة عبر تطبيق "أوبر"، قد تواجه مشاكل في الوصول إلى السائق، خاصة عندما تكون في مكان مزدحم بالناس.

ولكن شركة "أوبر" تعمل حاليا، على طرح مجموعة جديدة من الأدوات، المصممة لتعزيز التواصل بين السائقين والركاب، وجعل عملية التقاطهم أقل إرهاقا وأكثر سهولة، بحسب موقع "ذا فيرج" الأمريكي.

© REUTERS / Tyrone Siu "أوبر" تجري محادثات مع "كريم" للاندماج في الشرق الأوسط

ويوضح ريتشارد يو، مدير منتجات "أوبر" لتجارب الركاب، أن الأدوات الجديدة، ستساعد السائقين بشكل أفضل على الوصول إلى الركاب، بعدما كانوا يعمدون في الماضي على عنوانهم ونقطة تواجدهم.

الأداة الأولى: وتحمل اسم "Spotlight"، والتي تمكن الركاب من إضاءة شاشة هواتفهم الذكية بلون محدد هو (الأصفر)، لكي يتمكن السائق من رؤيته، ويلتقطه في المكان المناسب، ومن دون إضاعة وقت.

وتضاف أداة "Spotlight" إلى الأدوات الاخرى المتعلقة بالسائق، وهي رقم لوحة الترخيص واسمه وطراز سيارته، وتصبح ذات جدوى، عند طلب سيارة "أوبر" بعد حدث رياضي، أو حفل موسيقي، حيث يتواجد معك عشرات الهواتف الذكية بالمكان.

Uber rolls out a Spotlight button that gives riders a colored screen, pre-written messages, and guaranteed pickup windows to users in US and Canada today (Josh Constine/TechCrunch) https://t.co/hfeQ8vtlkg pic.twitter.com/KVltr2lU7w — Jeremy Lozier (@jeremy_lozier) July 16, 2018

الأداة الثانية: كذلك يعمل "أوبر" على توفير أداة أخرى لتسهيل وصول السائق إلى موقع الراكب، وهي إمكانية إرسال رسالة للسائق، تحمل تفاصيل إضافية، مثل "أنا أرتدي قبعة حمراء"، أو "أنا أقف في الزاوية"، أو في الإمكان الاختيار بين ردود جاهزة في التطبيق.

الأداة الثالثة: وهي خاصة بحجز الرحلات المسبقة، ما قبل 30 يوما من موعد الرحلة، والتي تمنح الراكب حق الحصول على تعويض 10 دولارات، في إمكان خصمها من رحلته القادمة، في حال عدم وصول السائق في موعده المحدد. ومن المرجح أن يكون الهدف من هذه الأداة، هو تعزيز سمعة شركة "أوبر" كخدمة سيارات موثوقة لرحلات إلى المطار أو ما شابهها.