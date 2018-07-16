صادرها الجيش الأمريكي... سيارة نادرة لصدام حسين تعرض في أمريكا (فيديو)

وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "Detroit Free Press" الأمريكية، فإن السيارة عرضت بمعرض "Concours d'Elegance" للسيارات في الولايات المتحدة الأمريكية يوم الأربعاء 11 يوليو/ تموز، وهي سيارة فريدة من نوع بنتلي "Bentley" موديل 1958.

Photos: Saddam Hussein's Bentley stars at car show — Detroit Free Press https://t.co/9JdNVxc01E via @toproadgear pic.twitter.com/W8s5tYVYry — Top Road Gear (@toproadgear) July 12, 2018

كانت السيارة قد عرضت لأول مرة في فيلم "الملك غازي" في تسعينيات القرن الماضي، فأعجبت الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، ولأن مالكها رفض بيعها ويلقب بـ"الجنابي"، تم مصادرة السيارة وبقيت في مرآب أحد القصور الرئاسية حتى الاحتلال الأمريكي عام 2003، بحسب الموقع.

Saddam Hussein’s 1958 Bentley stars at Concours d'Elegance of America https://t.co/8juaRGBkqM via @freep pic.twitter.com/JFlJpLLnOE — Mary Rack (@ohiomary) July 12, 2018

كما أشار مقطع الفيديو أن الجيش الأمريكي صادر السيارة التي تعرضت لأضرار كبيرة بسبب الهجمات على القصور الرئاسية، حيث اشتراها المواطن الأمريكي جين جورج، من مالكها العراقي بعدما قدم وثائق ملكيتها.

وقامت شركة "فنتج موتر ووكس" الأمريكية بإصلاحها وإعادة ترميمها بشكل كامل لتبدو كأنها كما صنعت في عام 1958، وأن السيارة النادرة التي تحمل لوحات بغداد/ العراق، هي واحدة من 31 سيارة فقط حول العالم.