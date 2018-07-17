هدية من "أبل" لعملائها بمناسبة اليوم العالمي للإيموجي

تعتزم شركة أبل الاحتفال مع عملائها على طريقتها الخاصة باليوم العالمي للإيموجي والذي يحل اليوم الثلاثاء 17 يوليو/تموز.

وفال موقع TNW إن شركة أبل أطلقت عرض تجريبي لـ70 رمزًا تعبيريًا (إيموجي) جديدًا تعتزم إتاحتها لعملائها من مستخدمي أجهزة آيفون وآيباد وماك وأبل ووتش، وذلك من خلال تحديث جديد لأنظمة تشغيل الأجهزة المذكورة.

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وأشار الموقع إلى أن مجموعة الإيموجي الجديدة التي تعتزم الشركة إطلاقها تحتوي على إيموجي بشرية وأخرى خاصة بالحيوانات والأطعمة، وفيما يتعلق بالإيموجي البشرية فقد قررت الشركة إضافة الوجه ذو الشعر الأحمر، ليضاف إلى الوجه الأصلع، وذو الشعر الرمادي وذو الشعر المجعد.

ويشمل تحديث إيموجي الأوجه البشرية أيضًا رمز الوجه المتجمد ووجه ينزف، ووجه يرتدي قبعة الاحتفال مع بوق، أما في القسم الخاص بإيموجي الأطعمة فقد تقرر إضافة رمز للخس والكاب كيك والمانجو، أما إيموجي الحيوانات الجديدة فهي لحيوان الكركند والطاووس.

في سياق آخر، نشر موقع "ماك رامورز" التقني المتخصص في أخبار "أبل"، تقريرا بالقائمة الكاملة للمنتجات، التي ستطلقها الشركة الأمريكية خلال الأشهر المقبلة، ومن بعض ما شملته القائمة:

— آيفون: تجهز "أبل" لإطلاق 3 نسخ من هاتف "آيفون"، اثنين منهما مزودين بشاشات "OLED" بأحجام 5.8 بوصة و6.5 بوصة، وهاتف مزود بشاشة "LED" منخفض التكلفة بشاشة 6.1 بوصة، وستزود النسخ الثلاث بتقنية "فيس آي دي"، وبمعالج "أيه 12".

— آيباد برو: تعمل "أبل" على إنتاج نسختين من حاسبها اللوحي "آيباد برو" بشاشتين 11 و12.9 بوصة، وبتصميم سيكون مشابه لـ"آيفون X"، والتي سيتم فيها استبدال مستشعر البصمة بتقنية "فيس آي دي" الشهيرة.

— ماك ميني: متوقع أن يحتوي على تحديثات عديدة، خاصة وأن نسخ ماك ميني لم تحظى بتحديث منه 1300 يوم، أي ما يصل إلى 3 سنوات ونصف العام.

— ماك بوك برو: سيتم تحديث المعالج الخاص به.