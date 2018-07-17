بالفيديو... مزارع تركي يعثر على حفريتين عمرهما 8 ملايين سنة

عثر مزارع تركي، على حفريتين يعود عمرهما إلى نحو 8 ملايين سنة، في بلدة تتبع مدينة يوزغات وسط تركيا.

صرح مدير متحف مدينة يوزغات حسن شينيورت، أن المزارع عثر على الحفريتين، اللتان يعتقد أنهما جزء من عظام فك ماموث من أجداد الفيلة، أثناء عمله في مزرعته ببلدة شفاعتلي التابعة لمدينة يوزغات، بحسب صحيفة "زمان" التركية.

وقال إن المزارع قام بتسليمها إلى إدارة المتحف، وبدأت الأبحاث العلمية عليها.

وأضاف يوزغات أن "مثل هذه الحفريات تجلب كثيرا من الزوار، وأنهم يعملون على تطوير الأبحاث المتعلقة بعظام الماموث أو الفيلة في بلدة شفاعاتلي".

​وأشار إلى أنه سبق العثور على حفريات مختلفة في حدود المدينة، "ولكن الحفرية الخاصة بالماموث هي الأولى من نوعها".

​وأوضح أن "مدينة يوزغات مليئة بالحفريات، وبدأت الأبحاث العلمية عليها منذ 3 سنوات، والأستاذ جيم أركمان من جامعة آهي أفران يتابع أبحاثه على حفريات الحيوانات اللافقرية، ويعد ذلك تطورا جديدا بالنسبة لمدينتنا يوزغات، إذ أننا لم نعثر من قبل على بقايا فيل أو ماموث بهذا الحجم".