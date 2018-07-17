بالفيديو... مزارع تركي يعثر على حفريتين عمرهما 8 ملايين سنة

صرح مدير متحف مدينة يوزغات حسن شينيورت، أن المزارع عثر على الحفريتين، اللتان يعتقد أنهما جزء من عظام فك ماموث من أجداد الفيلة، أثناء عمله في مزرعته ببلدة شفاعتلي التابعة لمدينة يوزغات، بحسب صحيفة "زمان" التركية.
وقال إن المزارع قام بتسليمها إلى إدارة المتحف، وبدأت الأبحاث العلمية عليها.
وأضاف يوزغات أن "مثل هذه الحفريات تجلب كثيرا من الزوار، وأنهم يعملون على تطوير الأبحاث المتعلقة بعظام الماموث أو الفيلة في بلدة شفاعاتلي".
#تركيا: مزارع يعثر على حفرية عمرها 8 ملايين سنةhttps://t.co/EMhjZFvP5y pic.twitter.com/QvNdYhLy6j— Zaman Arabic (@zamanarabic) July 17, 2018
وأشار إلى أنه سبق العثور على حفريات مختلفة في حدود المدينة، "ولكن الحفرية الخاصة بالماموث هي الأولى من نوعها".
بالصور.. مزارع تركي يعثر على كنز تاريخي عمره 8 ملايين عام#تركيا_بوست: https://t.co/oMcEmPvoQh— تركيا بوست (@turkyepost) July 17, 2018
في حالة الحجب: https://t.co/o2EzBMrCyy#تركيا #أحفورة #ماموث #مستحاثة pic.twitter.com/b8R8iPwm4C
وأوضح أن "مدينة يوزغات مليئة بالحفريات، وبدأت الأبحاث العلمية عليها منذ 3 سنوات، والأستاذ جيم أركمان من جامعة آهي أفران يتابع أبحاثه على حفريات الحيوانات اللافقرية، ويعد ذلك تطورا جديدا بالنسبة لمدينتنا يوزغات، إذ أننا لم نعثر من قبل على بقايا فيل أو ماموث بهذا الحجم".
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