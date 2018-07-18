ابتكار أنبوب صغير يمنع الشخير

نجح فريق من العلماء في ابتكار أنبوب صغير لحل مشكلة الشخير التي يعاني منها الكثير.

وبحسب ما نشرته صحيفة "نيوز فور جاكس"، فإن الأنبوب يتم وضعه في فتحة الأنف، ويتم دفعه حتى يصل إلى مؤخرة الحنجرة، ويصل طوله إلى 15 سم.

© Sputnik . Anastasia Shpilko "كيف توقف "الشخير"... 5 علاجات منزلية لمنع الصوت المزعج فورا

ويساعد الجهاز على التنفس بشكل طبيعي، ويبقي مجرى الهواء مفتوحا أثناء النوم لمنع انقطاع النفس أثناء النوم ، وهي حالة تسبب الشخير

وكشفت الأبحاث أنه عند استخدام الأنبوب الجديد، فإن أعراض توقف التنفس أثناء النوم تنخفض بمقدار الثلث تقريبا.

وأطلق الباحثون على الجهاز الجديد، "ناستينت"، ويعتبر أكثر العلاجات المتاحة ملائمة لاحتياجات المريض، حيث يتوافر الأنبوب بـ 6 أحجام ليتناسب مع المستخدم، ويوجد به مشبك يتم تثبيته في الأنف من الخارج، حتى لا يتم استنشاقه أثناء النوم ويمكن إزالته بسهولة.

ويقوم المريض بإدخال الأنبوب في فتحة الأنف ودفعه حتى يصل إلى الجزء الرخو من الحنجرة في الجزء الخلفي من الحلق، وفور تثبيت الأنبوب يتنفس المريض بشكل طبيعي من خلاله.