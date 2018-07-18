طرد أطفال مسلمين من مسبح في ولاية أمريكية بسبب ملابسهم...فيديو

اعتذر عمدة في ولاية ديلاوير الأمريكية من امرأة مسلمة لإجبارها هي وأطفالها على مغادرة مسبح عام بسبب ملابسهم.

فوفق موقع "ياهو" الأمريكي، المرأة واسمها تحسين إسماعيل هي منسقة برنامج إثراء للغة العربية، كانت بصحبة أطفال مسلمين مشاركين بالنادي أثناء زيارتهم لمسبح عمومي في مدينة ويلمنغتون بديلاوير الأمريكية، وهناك لفت نظرها مدير المسبح إلى أن قمصان القطن والحجاب لا يتوافق مع قوانين السباحة.

وقالت تحسين لأحد المواقع الإلكترونية إن المدير تعمّد إرسال رجل الشرطة إليها نظرا للازدحام الواضح في المسبح، حيث زعمت أن المسبح كان يعج بالسابحين وبأعضاء ناد صيفي آخر كانوا قد قضوا وقتا أطول منهم دون أن يُطلب منهم المغادرة.

وفي بيان صدر عن مكتب عمدة ويلمنغتون، قدم مايك بورزيكي عمدة المدينة اعتذاره لتحسين، وقال: «أعتذر للأطفال الذين أمروا بمغادرة مسبح في المدينة بسبب ردائهم المفروض دينيا، كذلك أشرنا إلى سياسات المسبح ذات الصياغة المبهمة لتقييم ومن ثم لتسويغ حكمنا الخاطئ، وهذا كان خطأ آخر.