مهرجان وهران الجزائري يكرم شادية

خلال الفترة من 25 إلى 31 يوليو/تموز الجاري، تقام الدورة الـ11 لمهرجان وهران الدولي للفيلم العربي في الجزائر.

ويتنافس 30 عملا سينمائيا على جوائز المهرجان الذي يقام هذا العام تحت شعار "العيش معا في سلام".

واختير المخرج الراحل فاروق بلوفة الذي رحل في فرنسا، لتكريمه في هذه الدورة، وقد عمل بلوفة مع المخرج المصري يوسف شاهين كمساعد مخرج.

كما يكرم المهرجان الفنانة المصرية شادية، والتي رحلت في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.

محمد علال لـ"إيلاف": فيلم مصري يفتتح مهرجان وهران — https://t.co/Ie1hXEwf8R pic.twitter.com/yHmcAjj1oc — مجلة المعصم (@al_measam) June 28, 2018

وقالت إدارة المهرجان: "يقف مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي وككل مرة وقفة عرفان وتقدير لمن قدموا للفن والإبداع حيث تحتفي الطبعة 11 بصاحب رائعة ‭'‬نهلة‭'‬ المخرج الجزائري فاروق بلوفة والممثلة والمطربة المصرية شادية التي تملك في رصيدها أكثر من 110 مشاركات في الأفلام إضافة إلى المسلسلات مع أداء مجموعة من الأغاني".

ويمثل مصر فيلم "فوتو كوبي" ضمن المسابقة الرسمية، بينما يعرض في افتتاح المهرجان فيلم "كارما" للمخرج خالد يوسف.