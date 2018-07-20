ميريام فارس تصدم جمهورها لمرة ثالثة بسبب "ظروفها الصحية"

وأشارت في البيان، الذي حذفته بعد ذلك من على حسابها على "فيسبوك"، إلى أن السبب هو عدم جاهزيتها بدنيا وصحيا للحفل الذي كان من المقرر إقامته في 25 أغسطس المقبل، مع عدم إفصاحها عن تفاصيل أخرى، بحسب العديد من التقارير العربية.
وأعلنت ميريام فارس، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، بأنها لن تحيي الحفل في "كازينو لبنان"، بسبب إصابتها بـ"عارض صحي"، بحسب تعبيرها، سيجبرها على الخضوع لعملية جراحية.
وأشارت ميريام فارس في نفس البيان إلى أنها ستكون مجبرة على الامتناع عن القيام بأي نشاط فني وبأوامر من الأطباء خلال الفترة المقبلة ولمدة 6 أسابيع.
يذكر أن هذه هي المرة الثانية، التي تخضع فيها ميريام فارس لعملية جراحية خلال عام، بعد أن أجرت جراحة في ساقها، في نوفمبر/تشرين الثاني، إثر تعرضها لحادث.
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