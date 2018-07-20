ميريام فارس تصدم جمهورها لمرة ثالثة بسبب "ظروفها الصحية"

أصدرت المطربة اللبنانية، ميريام فارس، بيانا جديدا سبب صدمة لعدد من معجبيها، والذي اعتذرت فيه عن إحياء حفل مقرر لها في العاصمة البريطانية لندن خلال شهر أغسطس/آب المقبل.

وأشارت في البيان، الذي حذفته بعد ذلك من على حسابها على "فيسبوك"، إلى أن السبب هو عدم جاهزيتها بدنيا وصحيا للحفل الذي كان من المقرر إقامته في 25 أغسطس المقبل، مع عدم إفصاحها عن تفاصيل أخرى، بحسب العديد من التقارير العربية.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تعتذر ميريام فارس عن حفلات غنائية لها؛ إذ اعتذرت في أواخر شهر يونيو/حزيران عن عدم إحيائها لحفل غنائي، كان من المقرر أن تحييه في 27 من الشهر نفسه.

وأعلنت ميريام فارس، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، بأنها لن تحيي الحفل في "كازينو لبنان"، بسبب إصابتها بـ"عارض صحي"، بحسب تعبيرها، سيجبرها على الخضوع لعملية جراحية.

وأشارت ميريام فارس في نفس البيان إلى أنها ستكون مجبرة على الامتناع عن القيام بأي نشاط فني وبأوامر من الأطباء خلال الفترة المقبلة ولمدة 6 أسابيع.

A post shared by Myriam Fares (@myriamfares) on Jul 16, 2018 at 12:26am PDT

يذكر أن هذه هي المرة الثانية، التي تخضع فيها ميريام فارس لعملية جراحية خلال عام، بعد أن أجرت جراحة في ساقها، في نوفمبر/تشرين الثاني، إثر تعرضها لحادث.