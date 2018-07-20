أصحاب هواتف "أندرويد" أقل حظا في الحب

هناك عدد لا يحصى من العوامل التي تحدد ما إذا كنت جذابا للجنس الآخر أم لا، ولكن في مجتمع اليوم المهووس بالتكنولوجيا، قد يكون اختيارك لهاتفك الذكي له تأثير كبير على حياتك العاطفية.

وعثرت دراسة استقصائية جديدة، أن 70% من الأفراد العزب يفضلون مواعدة أشخاص يملكون هواتف "آيفون"، مقارنة بأصحاب هواتف "أندرويد".

ويعتقد اثنان من كل خمسة مشاركين في الاستطلاع، أن الهاتف الذي يملكه الشخص من الممكن أن يترك انطباعا قويا عند المواعدة.

وأجري استطلاع الرأي على 1502 أعزبا في الولايات المتحدة من قبل "ديكلاتر"، وهي شركة تساعد عملاءها على بيع أجهزة لا يرغبون فيها.

وإضافة إلى أن حاملي هواتف "آيفون" هم أكثر جاذبية من ملاك هواتف "أندرويد"، فكشف الاستطلاع أيضا عن أن 65% فقط من مستخدمي "آيفون" مستعدون لمواعدة من يملكون هواتف "أندرويد".

أما بالنسبة لأصحاب "أندرويد"، فأعرب 53% منهم عن رغبتهم في مواعدة ملاك هواتف "آيفون".

كما شمل الاستطلاع حقيقة طريفة، وهي أن ثلث الرجال الذين شملهم الاستقصاء، اعترفوا أن الهاتف الذي يحتوي على شاشة متصدعة يعني أن تاريخ من يواعدوهم ليس آمنا من الناحية المالية، ويثير القلق بشأن اهتمامه بنفسه.

وعلى النقيض من ذلك، كانت النساء اللواتي شملهن الاستطلاع، أقل اهتماما بالشاشات المتصدعة، لكنهن اعترفن بأنه سيلفت نظرهن مدى حداثة الهاتف الذي في يد من يواعدونه.