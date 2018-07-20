بريطاني يعثر على "بئر غامض" (صورة)

وجد الرجل انحدارا صغيرا في أرضه الخاصة بالقرب من المنزل، ويصل الطريق إلى شيء يشبه البئر القديم. وأثار هذا الموقع اهتمامه وسأل عنه مستخدمي موقع Imgur.

وفقا لrhyscarter6، اكتشف الغرفة تحت الأرض في المنزل الذي بني في عام 1888 في سوفولك، التي تقع شرقي انجلترا. والفضول جعل المواطن البريطاني يغامر بالذهاب إلى الأسفل. ويبلغ عمق المنحدر نحو مترين، ومبطن بالطوب. ويبلغ قطره نحو 120 سم. ويوجد في الجدار أنبوب عريض يمتد من جانب المنزل. ووجد الرجل في الجزء السفلي فتحة حجرية ضخمة.

A hole opened up in my garden and on closer inspection it is a brick chamber. It is around… https://t.co/WOsEY3RlNj (https://t.co/g6ZsTNs486) — Imgur Viral (@ImgurViral) July 18, 2018

وأثارت الصورة المنشورة على الموقع اهتمام المستخدمين. وتمكن أحد المستخدمين من كشف سر البئر الغامض. ووفقا له، عثر البريطاني على مستنقع لمياه الصرف الصحي. وحذر مستخدم آخر: في مثل هذه الأماكن من الممكن الإصابة بمرض الطاعون الدبلي، ونصح صاحب الموقع وعائلته بتطهير أيديهم بالكامل من أجل تجنب التلوث.