أكثر المدن تلوثا في العالم...بينها مدينتان خليجيتان

أصدرت منظمة الصحة العالمية، قائمتها لأكثر 5 مدن تلوثا في العالم، منذ عام 2016، مشيرة إلى أن معظمها يقع في الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية.

وتأتي السعودية ضمن القائمة، التي تضم المدن، التي تتجاوز نسبة التلوث بها، الحد الأقصى من التلوث المسموح به، أي بمقدار "الحد الآمن" بـ10 أضعاف، بحسب مجلة "ووندرفول إنجينيرنج" الأمريكية.

1- زابل (إيران)

هي عاصمة مقاطعة زابل، وتقع بداخل مقاطعة سيستان وبلوتشستان الإيرانية، وتقع بالقرب من حدود أفغانستان، وهي معروفة جيدا بـ "رياح الـ120 يوما"، وهي عاصفة ترابية شديدة التدمير تجتاح المدينة خلال فصل الصيف.

وفي عام 2017، أشارت دراسة إلى أن الضرر الناجم عن 30 دقيقة من ركوب الدراجات في الهواء الطلق في زابل، من الممكن أن يفسد فوائد التمرين.

كما أن زابل يوجد بها جسيمات "PM10"، التي يبلغ قطرها 10 ميكرومترات أو أقل من ذلك، التي يمكنها النفاذ إلى الرئتين ودخول مجرى الدم، وهي قادرة على التسبب في أمراض القلب وسرطان الرئة والربو وأنواع العدوى الحادة التي تصيب الجهاز التنفسي.

#Iran: Dust storm bans Zabol-Zahedan road in Sistan and Baluchistan province, says Tasnim News. pic.twitter.com/qIUS8WtB5l — Kaveh Taheri 🕊 (@TaheriKaveh) July 2, 2017

2- غواليور (الهند)

تقع مدينة غواليور في ولاية شمال ولاية ماديا براديش في وسط الهند، وهي ثاني أكبر مدينة في العالم تلوثا بالهواء في العالم.

وتعد غواليور مركزا ثقافيا وصناعيا وسياسيا، وأخذت اسمها من قلعة الصخرة التاريخية، التي تتركز في وسط المدينة.

ويحيط بغاليور 3 مناطق صناعية رئيسية، هي مالانبور وبانمور وسيثولي، فضلا عن وجود جسيمات "PM10" الضارة، بحسب منظمة الصحة العالمية.

Pollution is a big problem for cities and air toxicity in Gwalior, India, has now become unsafe: https://t.co/3K8UrdKbeC pic.twitter.com/8UXy7LMzbn — Turquoise (@Turquoise_Cap) December 9, 2016

3- الله آباد (الهند)

تقع "الله آباد" في ولاية أوتار براديش الشمالية في الهند، وتأسست في عام 1583 من قبل الإمبراطور المغولي أكبر، الذي أطلق عليها اسم "مدينة الله".

وتصنع المدينة الصناعات الزجاجية بكل أنواعها، بالإضافة إلى الأسلاك، وأشهر مناطقها الصناعية هي نايني وفولبور، كما أن بها جسيمات "PM10".

India is home to 4 of the 5 cities in the world with the worst air pollution: WHO

Gwalior, Allahabad, Patna & Raipur pic.twitter.com/U9tbB7lqtX — Lilly Mary Pinto (@LillyMaryPinto) May 12, 2016

4- الرياض (السعودية)

تعد عاصمة المملكة العربية السعودية هي المدينة الأكثر كثافة سكانية، وتحولت إلى مدينة حديثة بعد أربعينيات القرن الماضي. ووفقا لتقارير من منظمة الصحة العالمية ، فإن المدينة بها مستوى عالي من جسيمات "PM10"، التي تلوث الهواء.

5- الجبيل (السعودية)

تعتبر الجبيل هي أكبر مدينة صناعية في الشرق الأوسط، وتقع في المنطقة الشرقية من الخليج، على ساحل المملكة العربية السعودية، وتملك أكبر شركة للبتروكيماويات في العالم في الشرق الأوسط.

وفي عام 2014، أظهرت التقارير أن الجبيل لديها مستوى تلوث هواء عالي بجسيمات "PM10".