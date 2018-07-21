ذوبان إطارات عشرات السيارات في أستراليا بسبب ارتفاع درجات الحرارة (فيديو)

وبحسب مجلة "وندرفول إنجنيرينغ". أدى ارتفاع درجات الحرارة في أستراليا إلى ذوبان إطارات ما يزيد عن 50 شاحنة على أحد الطرق السريعة، لتضطر معها السلطات إلى إغلاق الطريق.

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وذكرت المجلة أن ارتفاع درجات الحرارة أدى إلى ذوبان إطارات السيارات ، واضطرار بعض المسافرين إلى ترك سياراتهم غارقة في الأسفلت المذاب، وذلك رغم هطول بعض الأمطار خلال الأسابيع القليلة الماضية، لكن بلدة كوينزلاند الأسترالية تتسم بظروف مناخية قاسية، ما بين طقس بارد معتاد، وطقس آخر رطب جنبا إلى جنب.

وأوضح المجلة أن السلطات الأسترالية ستعوض أي سائق تسبب الطريق في إذابة إطارات سياراته، في ظاهرة وصفها البعض بأنها "نادرة الحدوث".