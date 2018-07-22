بالفيديو... مغامرة فرنسية تدهش سكان باريس بعرض مثير

أدهشت لاعبة مشي على الحبل المشدود المئات من سكان باريس، عندما قامت باستعراض خطير على ارتفاع 35 مترا.

تضمن العرض سير الفرنسية تاتيانا موسيو بونغونغا، لاعبة المشي على الحبل المشدود، على حبل معلق على ارتفاع 35 مترا عن الأرض في حي مونمارتر الجبلي بشمال باريس، بحسب صحيفة "سي بي سي".

وأدت بونغونغا، البالغة من العمر 34 عاما، عرضها على حبل معلق برافعة صوب كنيسة "ساكر كور" على أنغام فرقة موسيقية دون أي معدات تأمينية.

وقالت إحدى المتفرجات "كان أمرا مثيرا للدهشة وخطيرا. لقد أدهشني فعلا. لاحظت أنه لم يكن هناك إجراءات تأمين. كان هناك كثير من الألعاب البهلوانية. قضيت وقتا ممتعا فعلا".

جدير بالذكر أن بونغونغا تمارس لعبة المشي على الحبل منذ أن كان عمرها ثماني سنوات.