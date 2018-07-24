إثيوبيا... تعرف على مصير موظف صحة قال إنه سيعيد ميت إلى الحياة

ادعى موظف صحة في إثيوبيا أن بإمكانه بعث ميت حديث الوفاة، وإعادته مرة أخرى إلى الحياة بعد دفنه.

تعرض الموظف الذي ادعى النبوة للضرب من قبل عائلة الميت، بعد فشله في بعثه — حسبما ادعى — واعتقلته الشرطة الإثيوبية، بحسب صحيفة "بوسطا".

لقد فوجئت عائلة شخص يدعى بيلاي بيفتو، الذي توفي قبل مدة قصيرة، بموظف الصحة كاتيافكال أيله، الذي يعيش في بلدة جليلة، ادعائه بأنه "نبي"، ويستطيع بعث الموتى.

وحاول الموظف إقناع عائلة الميت بأن حكى لهم قصة بعث المسيح عليه السلام لعزيز ليزار بعد موته بأربعة أيام بصورة معجزة، فوافقت العائلة بعد محاولة كشف قبر بيفتو المتوفي.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر أيليه يجلس على بطن جثة الميت وينادي مرارا قائلا، "يا بيلاي أفق" ويبدو أن بعض أفراد العائلة أغمي عليهم في تلك اللحظات.

وعندما فشلت المحاولة بدأ أفراد العائلة ينهالون على أيليه بالضرب، وأنقذه رجال الشرطة من يدهم، ولكنه اعتقل لمخالفته القوانين الإثيوبية التي تعد إزعاج الموتى جريمة.