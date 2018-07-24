العالم على موعد مع خسوف وظهور نادر للقمر الدامي والمريخ بوقت واحد

سيظهر القمر الدامي والمريخ في السماء بآن واحد خلال أطول خسوف قمري في المئة عام الأخيرة يوم الجمعة المقبل 27 تموز/ يوليو.

وسيشهد العالم أجمع أطول خسوف قمري خلال هذا القرن سيتلون خلاله القمر باللون الأحمر.

وسيراقب العالم خسوفا كليا للقمر يستغرق ساعة و43 دقيقة، وستكون المدة الكاملة للخسوف 3 ساعات و56 دقيقة بالإضافة للخسوف الجزئي، وسيبدأ الخسوف من الساعة 18:24 حتى الساعة 22:20 بتوقيت غرينتش، وسيتمكن سكان الكوكب من رؤية الظلال المختلفة من القرميدي حتى الأحمر بحسب الأحوال الجوية في المناطق المختلفة من العالم، كما نقلت صحيفة "نوفوستي".

بالإضافة إلى القمر الدموي سيتمكن العالم يوم الجمعة من مشاهدة ظاهرة نادرة أخرى وهي "المواجهة الكبرى" للمريخ، إذ أن الكوكب الأحمر سوف يقترب من الأرض قدر الإمكان لأقرب مسافة.

وتزامن خسوف القمر مع "المواجهة الكبرى" بين المريخ والأرض للمرة الأخيرة منذ قرنين من الزمن.

وسيدخل القمر بالكامل تحت ظل الأرض ويختفي مؤقتا عن الأنظار، وفي هذه اللحظة يمكن رؤية المريخ في الأفق.