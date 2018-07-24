اكتشاف حفريات ديناصور سوروبود يعيد التفكير في تاريخ الفصيل طويل العنق

وبحسب وكالة "رويترز". أعلن علماء، اليوم، الثلاثاء، اكتشاف حفرية ديناصور من فصيل "لينغوولونغ شينكي"، وهو عضو قديم بمجموعة "سوروبود" المعروفة من الديناصورات آكلة العشب، والتي اشتهرت بأعناقها، وأذيالها الطويلة، ورؤوسها الصغيرة، وسيقانها الشبيهة بالأعمدة.
ويعني الاسم "التنين المذهل من لينغوو"، وهي أقرب مدينة للموقع حيث رصد مزارع الحفرية خلال رعيه للأغنام.
وقال شينغ شو، عالم الحفريات في الأكاديمية الصينية للعلوم، وقائد فريق البحث المنشور بدورية "نيتشر كوميونيكيشنز"، إن العلماء استخرجوا عظاما تخص ما بين ثمانية وعشرة ديناصورات من الفصيل نفسه، يصل طول أكبرها إلى 17.5 متر.
والديناصور لينغوولونغ أقدم عضو معروف في فصيل السوروبود، ويشتهر بسمات تشريحية تميزه عن ديناصورات سوروبود، أقدم ظهرت قبلها بعشرات الملايين من السنين.
وينتمي لينغوولونغ لمجموعة فرعية من السوروبود، كان يعتقد في السابق أنها لم تظهر في شرق آسيا؛ لأنها تطورت بعد انفصال تلك المنطقة عن قارة بانجيا القديمة.
وقال شو "اكتشافاتنا تشير إلى أن شرق آسيا كان لا يزال متصلا بقارات أخرى، في ذلك الوقت".
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