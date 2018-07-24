اكتشاف حفريات ديناصور سوروبود يعيد التفكير في تاريخ الفصيل طويل العنق

تجبر حفريات استخرجت من منحدر تل، في شمال غرب الصين، العلماء على إعادة التفكير في تاريخ سلالة الديناصورات، التي أنجبت أكبر الحيوانات، التي ظهرت على الأرض، على الإطلاق.

وبحسب وكالة "رويترز". أعلن علماء، اليوم، الثلاثاء، اكتشاف حفرية ديناصور من فصيل "لينغوولونغ شينكي"، وهو عضو قديم بمجموعة "سوروبود" المعروفة من الديناصورات آكلة العشب، والتي اشتهرت بأعناقها، وأذيالها الطويلة، ورؤوسها الصغيرة، وسيقانها الشبيهة بالأعمدة.

وعاش لينغوولونغ قبل نحو 174 مليون عام، في العصر الجوراسي

ويعني الاسم "التنين المذهل من لينغوو"، وهي أقرب مدينة للموقع حيث رصد مزارع الحفرية خلال رعيه للأغنام.

وقال شينغ شو، عالم الحفريات في الأكاديمية الصينية للعلوم، وقائد فريق البحث المنشور بدورية "نيتشر كوميونيكيشنز"، إن العلماء استخرجوا عظاما تخص ما بين ثمانية وعشرة ديناصورات من الفصيل نفسه، يصل طول أكبرها إلى 17.5 متر.

والديناصور لينغوولونغ أقدم عضو معروف في فصيل السوروبود، ويشتهر بسمات تشريحية تميزه عن ديناصورات سوروبود، أقدم ظهرت قبلها بعشرات الملايين من السنين.

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وعاشت لينغوولونغ في بيئة دافئة رطبة، ولم تكن أعناقها طويلة، بنفس قدر أنواع أخرى من السوروبود، وربما اعتمدت على نباتات منخفضة ناعمة تناسب أسنانها. ويرجح العلماء أنها كانت تعيش في قطعان، نظرا لاكتشاف أعداد كبيرة منها معا، وذلك على غرار أنواع أخرى من السوروبود.

وينتمي لينغوولونغ لمجموعة فرعية من السوروبود، كان يعتقد في السابق أنها لم تظهر في شرق آسيا؛ لأنها تطورت بعد انفصال تلك المنطقة عن قارة بانجيا القديمة.

وقال شو "اكتشافاتنا تشير إلى أن شرق آسيا كان لا يزال متصلا بقارات أخرى، في ذلك الوقت".