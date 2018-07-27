ماذا يأكل بوتين وترامب وغيرهما من الرؤساء (صور)

كشف كبير الطهاة السابق في قصر باكنغهام دارين ماكغريدي، في وقت سابق، عن الأطباق المفضلة للملكة إليزابيث الثانية. وأشار إلى أن الملكة لا تمنع تقديم الأطباق، التي تحتوي على كمية كبيرة من الكربوهيدرات، مثل المعكرونة والبطاطا والأرز وغيره، إضافة إلى حظر استخدام الثوم في الطعام، لتجنب رائحة الفم الكريهة. ويتناول هذه المقال قوائم طعام رؤساء وزعماء آخرين.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

يبدأ صباح الرئيس بمراجعة الوثائق وتوقيع الأوراق. ويتجه بعد ذلك بوتين إلى صالة الرياضة والمسبح، ومن ثم يتناول وجبة طعام خفيفة.

ومن الجدير بالذكر أن إفطار بوتين متواضع جدا ويتألف عادة من العصيدة والجبن وكأسا من بيض السمان النيء. وتحتوي ثلاجة الرئيس بشكل أساسي على الحليب واللبن والعصير والكتشب.

لكن زوجة الرئيس السابقة لودميلا بوتينا أكدت في كتابها بعنوان "فلاديمير بوتين. الطريق إلى السلطة" أن إرضاء الرئيس في الطعام صعب جدا، ويمكنه رفض كل الوجبة بسبب طبق واحد لم يعجبه.

© Sputnik . Dmitry Astakhov الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء دميتري ميدفيديف

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

كشفت كبيرة طهاة البيت الأبيض كريستيتا كاميرفورد أن الرئيس الأمريكي الحالي لا يتجنب أطعمة الوجبات السريعة، مثل البرغر والبطاطا المقلية. وعلاوة على ذلك، يطلب من الطهاة إعداد الطعام بطريقة مطاعم الوجبات السريعة نفسها، مثل فطائر التفاح المقلية والبرغر.

© AP Photo / MARK J. TERRILL الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون

يعشق زعيم كوريا الشمالية تناول جبن "إيمنتال"، حتى أن إدمانه عليه أدى إلى زيادة وزنه وتدهور صحته.

ويمكن وصف ذوق كيم جونغ أون بالرائع، فقد اعترف كبير طهاة عائلة كيم، كينجي موجيموتو، أن الزعيم الكوري الشمالي يعشق الأطباق من زعانف أسماك القرش.

© AFP 2018 / STR / AFP زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

لا تخفي ميركل أذواقها في الأطباق، وتفضل تناول حساء البطاطا والحساء مع كرات اللحم. وعلاوة على ذلك، تمارس المستشارة الطهي في وقت فراغها وتعد وجبتها المفضلة من حساء البطاطا وشنيتزل والسمك. وتحتوي مائدتها في الأعياد على سلطة البطاطا والأوز المشوي.

وأشار كبير طهاة ميركل إلى أن المستشارة الألمانية تحب نتاول مختلف أنواع الجبن، أما من المشروبات الكحولية، فتفضل النبيذ.