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12:03 27 يوليو/ تموز 2018
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    ماذا يأكل بوتين وترامب وغيرهما من الرؤساء (صور)

    jbc
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    كشف كبير الطهاة السابق في قصر باكنغهام دارين ماكغريدي، في وقت سابق، عن الأطباق المفضلة للملكة إليزابيث الثانية. وأشار إلى أن الملكة لا تمنع تقديم الأطباق، التي تحتوي على كمية كبيرة من الكربوهيدرات، مثل المعكرونة والبطاطا والأرز وغيره، إضافة إلى حظر استخدام الثوم في الطعام، لتجنب رائحة الفم الكريهة. ويتناول هذه المقال قوائم طعام رؤساء وزعماء آخرين.

    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

    يبدأ صباح الرئيس بمراجعة الوثائق وتوقيع الأوراق. ويتجه بعد ذلك بوتين إلى صالة الرياضة والمسبح، ومن ثم يتناول وجبة طعام خفيفة.

    ومن الجدير بالذكر أن إفطار بوتين متواضع جدا ويتألف عادة من العصيدة والجبن وكأسا من بيض السمان النيء. وتحتوي ثلاجة الرئيس بشكل أساسي على الحليب واللبن والعصير والكتشب.

    لكن زوجة الرئيس السابقة لودميلا بوتينا أكدت في كتابها بعنوان "فلاديمير بوتين. الطريق إلى السلطة" أن إرضاء الرئيس في الطعام صعب جدا، ويمكنه رفض كل الوجبة بسبب طبق واحد لم يعجبه.

    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء دميتري ميدفيديف
    © Sputnik . Dmitry Astakhov
    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء دميتري ميدفيديف

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

    كشفت كبيرة طهاة البيت الأبيض كريستيتا كاميرفورد أن الرئيس الأمريكي الحالي لا يتجنب أطعمة الوجبات السريعة، مثل البرغر والبطاطا المقلية. وعلاوة على ذلك، يطلب من الطهاة إعداد الطعام بطريقة مطاعم الوجبات السريعة نفسها، مثل فطائر التفاح المقلية والبرغر.

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
    © AP Photo / MARK J. TERRILL
    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

    الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون

    يعشق زعيم كوريا الشمالية تناول جبن "إيمنتال"، حتى أن إدمانه عليه أدى إلى زيادة وزنه وتدهور صحته.

    ويمكن وصف ذوق كيم جونغ أون بالرائع، فقد اعترف كبير طهاة عائلة كيم، كينجي موجيموتو، أن الزعيم الكوري الشمالي يعشق الأطباق من زعانف أسماك القرش.

    زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
    © AFP 2018 / STR / AFP
    زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

    المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

    لا تخفي ميركل أذواقها في الأطباق، وتفضل تناول حساء البطاطا والحساء مع كرات اللحم. وعلاوة على ذلك، تمارس المستشارة الطهي في وقت فراغها وتعد وجبتها المفضلة من حساء البطاطا وشنيتزل والسمك. وتحتوي مائدتها في الأعياد على سلطة البطاطا والأوز المشوي.

    وأشار كبير طهاة ميركل إلى أن المستشارة الألمانية تحب نتاول مختلف أنواع الجبن، أما من المشروبات الكحولية، فتفضل النبيذ.

    • المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
      المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
      © AP Photo / Michael Sohn
    • المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
      المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
      © AFP 2018 / Gregor Fischer / dpa / AFP
    • المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
      المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
      © AP Photo / PHILIPPE WOJAZER
    • زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
      زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
      © AP Photo / Uncredited
    • الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
      الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
      © AP Photo / Evan Vucci
    • الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
      الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
      © AP Photo / Charlie Riedel
    • الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء دميتري ميدفيديف
      الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء دميتري ميدفيديف
      © Sputnik . Alexei Druzhinin
    • الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء دميتري ميدفيديف يتناولان طعام الإفطار
      الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء دميتري ميدفيديف يتناولان طعام الإفطار
      © Sputnik . Ekaterina Shtukina
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    © AP Photo / Michael Sohn
    المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

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    الكلمات الدلالية:
    طعام, فلاديمير بوتين, كيم جونغ أون, دونالد ترامب, أنجيلا ميركل, كوريا الشمالية, ألمانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
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