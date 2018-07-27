بالصور... "القمر الدامي" الظاهرة الفلكية النادرة كما بدت في سماء سوريا

بدأت مساء اليوم الجمعة، في المنطقة العربية، ظاهرة خسوف القمر الدامي، التي تعد من أندر الظواهر الفلكية، ويتسبب بها وجود القمر والأرض والشمس على استقامة واحدة، وبالتالي تحجب الأرض ضوء الشمس عن القمر.

وعندما يكتمل الخسوف الكلي، سيكون هو الأطول على الإطلاق في القرن الحادي والعشرين، وسيستمر لمدة 103 دقائق وسيترافق مع لون أحمر على سطح القمر وهو سبب تسمية هذه الظاهرة بـ "خسوف القمر الدامي".

وبالإضافة إلى الخسوف الكلي للقمر، تشهد السماء ظهورا نادرا لبعض كواكب المجموعة الشمسية التي يمكن رؤية بعضها بالعين المجردة.

وقد التقطت كاميرا "سبوتنيك" هذه الصور للقمر الدامي في سماء محافظتي دمشق وحماة السوريتين.. حيث خرج السكان في عدة محافظات يشاهدون هذه الظاهرة الفريدة.

يشار إلى أن أقصر خسوف كلي للقمر في هذا القرن حدث يوم 4 نيسان/ أبريل عام 2005، وكانت مدته 4 دقائق و48 ثانية.