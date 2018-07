شاهد... رقص أوباما وزوجته في حفل غنائي

ونشر فيديو للرئيس الأمريكي السابق، يرقص لمدة طويلة في الحفل.

Obama dancing to ‘That Shit Cray’ by Jay Z. We see you, Mr President. pic.twitter.com/N97neveJzJ — Mutaz Elnour (@MutazElnour) July 29, 2018

​Lucky fans got a whole other performance when they saw former Pres. Barack Obama and First Lady Michelle Obama dancing at a Jay-Z and Beyonce show in Maryland. https://t.co/wTe7SX4KBK pic.twitter.com/h98r067sdH

— ABC News (@ABC) July 29, 2018

​ورقص أوباما مرة أخرى حينما زار بلده الأصلي كينيا، حيث تم تنظيم حفل كبير في العاصمة نيروبي على شرفه.