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    ملعب كرة قدم في مدينة سوتشي، روسيا

    4 مواقف طريفة لرياضيين خلال العام الجاري

    © Sputnik . Nina Zotina
    منوعات
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    خلال المنافسات الساخنة التي تشهدها ساحات الملاعب الرياضية في مختلف الألعاب، لا يخلو الأمر من مواقف كوميدية تخرج عن المألوف وتظهر الجانب الهزلي من الرياضة لتكسر حدة جدية المنافسة والسعي الدؤوب نحو الفوز.

    عرض موقع Notizie Del Mondo الإيطالي 4 مواقف يمكن وصفها بالطريفة شهدتها الملاعب الرياضية على مدار الـ12 شهرًا الماضية، نذكرها فيما يلي.

    حارس مرمى يترك المباراة لشرب الماء

    في المبارة التي جمعت فريقي دويسبورغ وإنغولشتات في دوري الدرجة الثانية الألماني، تقدم فريق دويسبورغ على منافسه بهدف للاشيء في الدقيقة الثامنة عشر، وعندما شعر حارس مرمى الفريق المتقدم، ويدعى "فليكن"، بالاطمئنان إلى نتيجة المباراة، قرر أن يأخذ قسطًا من الراحة فجمع زجاجات المياه وجلس بين الشبكة وخط المرمى متجاهلا المباراة تماما، ولم ينتبه إلا عندما وجد أحد مهاجمي الفريق الخصم أمام مرماه ويود الكرة في الشباك وسط دهشة الجميع.

    سباح يتنافس مع سمكة قرش

    قرر السباح والبطل الأوليمبي مايكل فيليبس التنافس مع سمكة قرش اصطناعية، لاستكشاف أيهما أسرع في قطع مسافة 100 متر، وكانت المباراة مخيبة لآمال فيليبس حيث خسر المباراة أمام القرش الاصطناعي كما هو موضع في الفيديو التالي.

    يهرب بعد إحراز هدفين

    في إحدى مباريات الدوري الإنجليزي جمعت بين فريقي ويغان ودونكاستر روفيرز، بدأ الاعب رايان كولكلف المباراة بشكل طبيعي بل وأحرز هدفين، لكن بعدها فوجئ الجميع به يركض إلى خارج الملعب، والسبب وراء ذلك أن والده كان يجلس في المدرجات وأخبره بالإشارة أن زوجته تضع مولودها الآن، ما جعل اللاعب يركض إلى خارج الملعب دون تفكير.

    استفتاء لقطع الحاجب

    أجرى لاعب كرة السلة الأمريكي أنطوني ديفيس، استفتاء عبر حسابه على موقع تويتر يسأل فيه جمهورة البالغ عددهم 630 ألف ما إذا كان ينبغي عليه أن يفصل بين حاجبيه الملتصقين أم لا، وجاء التصويت بنتيجة 51% لصالح فصل الحاجبين، فما كان من ديفيس إلا أن استجاب لرغبة الأغلبية من الجماهير وفصل ما بين حاجبيه بشفرة الحلاقة.

     

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