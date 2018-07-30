"يوتيوب" يطرح ميزته "المظلمة" على هواتف "أندرويد"

كشف موقع "يوتيوب" للفيديوهات، في شهر مارس/ آذار، عن طرحه لميزة "الوضع المظلم" السري، على هواتف "آيفون" بصورة حصرية.

ولكن أعلن "يوتيوب"، أمس الأحد، عن توفيره هذه الميزة أيضا على الهواتف التي تعمل بنظام تشغيل "أندرويد"، بحسب موقع "ذا فيرج" الأمريكي.

وصرحت شركة "يوتيوب" إن "الوضع المظلم" أصبح من أكثر الميزات التي تلقى إقبالا لديها، منذ طرحها قبل أشهر.

ويوفر "الوضع المظلم"، ميزات إضافية لمستخدمي "يوتيوب" سواء على مستوى الصفحة الرئيسية، أو الصفحات المخصصة للقنوات الخاصة بك.

ويوفر الوضع الجديد إمكانية إخفاء كافة الروابط والفيديوهات المرتبطة بالفيديو، الذي تقوم بمشاهدته، وجعل الشاشة مظلمة، إلا من مقطع الفيديو الذي يعمل، لتوفير مشاهدة أكثر متعة وتركيزا.

كما أن الوضع السري الخاص بـ"يوتيوب" يوفر إمكانية إخفاء كافة أنشطتك على "يوتيوب"، وعدم ظهورها لأي مستخدم آخر، أو حتى وضعها ضمن قائمة المقاطع المقترحة لك.